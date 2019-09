Yelkenliyle dünyayı 5 yılda dolaştılar

Mustafa ve Elif Yurtbulmuş çifti beş yıl süren dünya turunda 50 bin denizi mili yaparak, 5 kıta, 5 okyanus, 58 ülkeyi gezdi, onlarca ada ve yüzlerce limanı ziyaret etti

Türk denizci Mustafa Yurtbulmuş ve eşi Elif Yurtbulmuş, 5 yıl önce Marmaris'ten çıktıkları dünya turunu tamamlayarak yurda döndü. Çift, 21 Eylül 2014'de "Balıkçıl" adını verdikleri tekneleriyle hayallerine yelken açmak için Marmaris'ten yola çıktı. Yurtbulmuş çifti, 50 metrekarelik yaşam alanı bulunan yelkenlileri ile beş yıl süren dünya turunda 50 bin denizi mili yaparak, 5 kıta, 5 okyanus, 58 ülkeyi gezdi, onlarca ada ve yüzlerce liman ziyareti yaptı. Seyahatlerinde genelde tuttukları balıklarla ve doğal ürünlerle beslenen çift, dünya turlarını yine Marmaris'te tamamladı. Kariyerlerini geride bırakarak tura çıktıklarını anımsatan Elif Keskin Yurtbulmuş, "Kariyerin önemli olmadığını, hayallerin eğer gerçekleşmesine imkan varsa bunun peşinden gitmenin gerekliliğini turu yapınca daha iyi anlıyorsunuz. Büyük bir deniz kazası geçirmiştim, denize ve teknelere bir süre ara vermiştim. 'Artık deniz ve tekneden uzak dururum.' diye düşünürken, dünya turu yaptık" diye konuştu.



YEMEKLERE ÖZLEM



"Geriye dönüp baktığımda her anım muhteşemdi" ifadesini kullanan Yurtbulmuş, şöyle dedi: "Bir sürü anı ve dost biriktirdik. Dünyanın her yerinden çok güzel insanlar tanıdık. Hiç bilmediğimiz kültürler, coğrafyalar gördük. Çok zorlu günlerimiz oldu. Böyle bir seyahatin yaşam koşulları ve psikolojisi kadınlar için çok kolay değil. Normal yaşamda alıştığınız birçok kolaylık teknede yok. Her şey el gücüyle yapılıyor. Çok pratik ve sabırlı olmak zorundasınız. Güçlü olmak zorundasınız. Hasta olmamanız gerekiyor. Yol devam ediyor. Ama yine de yaşanan tüm tecrübelere değer. Seyahatimiz boyunca ilk yıl Türkiye'ye geldik. O da mecburi bir durumdu. Son 4 yıldır Türkiye'ye geliş gidiş yapmadık. Türkiye'de en çok yemekleri özledim." Mustafa Yurtbulmuş da hiç durmadan 8 aydır devamlı seyir yaptıklarını, çok uzun seyirler nedeniyle yorulduklarını vurguladı. Türkiye'ye gelince mutlu olduklarını anlatan Yurtbulmuş, "Avusturalya Kıtası'ndan ayrıldıktan sonra dümen palası kırıldı. Okyanusları aşmak kolay olmadı. Olumsuz hava koşulları ve dalgalarla okyanusta günlerce mücadele edip dümen palasız tekneyi Endonezya'nın bir adasına getirmeyi başardık. Güney Hint Okyanusu'nda tekneye yıldırım isabet etti. Elektronik sistemlerinin bozulması sonucu yine okyanusta zor zamanlar geçirdik" ifadelerini kullandı. Yurtbulmuş, dünya turlarını anlatan kitabı 2020 yılında yayınlayacaklarını sözlerine ekledi.

