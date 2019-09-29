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Emirgan’da akşam yemeği

Emirgan’da akşam yemeği
Giriş Tarihi: 29.9.2019

FOLKART Yönetim Kurulu Başkanı , oğlu ve iş adamı arkadaşı , Çarşı’da hizmet veren ’te hem gündemi konuştu hem de akşam yemeği yedi

FOLKART Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, oğlu Fırat Sancak ve iş adamı arkadaşı Çetin Koçak, Folkart Towers Çarşı'da hizmet veren Emirgan Sütiş'te hem gündemi konuştu hem de akşam yemeği yedi.



BULUŞMAYA GİDİYORDU

Tarkan Önal Design'in sahibi iç mimar Tarkan Önal, dostlarıyla buluşmak için Alsancak'ta bir kafeye giderken görüntülendi



KIRTASİYE ALIŞVERİŞİ YORDU

EGSD geçmiş dönem Başkanı Atınç Abay'ın eşi Ebru Abay ve kızı Melisa Abay, kırtasiye alışverişine çıktı. Kendilerini alışverişe fazla kaptıran anne-kız, yorgunluk atmak için bir kafede mola verdi



ANNESİNE İZMİR'DEN HEDİYE ALDI

Balet ve dizi oyuncusu Tan Sağtürk, bir davete katılmak için geldiği İzmir'de Swissotel'den çıkarken görüntülendi. Sağtürk, İstanbul'a dönmeden önce Paşabahçe mağazasına giderek annesi için hediyeler aldı.

CEMİYETİN İÇİNDEN/ ERCAN AKGÜN

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