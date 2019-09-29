Mavi Cadillac’la 40 yıllık aşk yolculuğu

Burak Artuner’in Leman Hanım’ın Mavi Cadillac’ı adlı romanı, Amerikan etkisini simgeleyen Cadillac marka bir arabanın etrafında birleşen insanların öyküsünü anlatıyor...

Gazeteci-yazar Burak Artuner'in Mona Kitap'tan çıkan ikinci romanı "Leman Hanım'ın Mavi Cadillac"ı geçen Haziran'da okuyucuyla buluştu. Kısa sürede okuyucuların büyük ilgisiyle karşılaşan roman, bu yazın adından söz ettiren kitaplarından oldu. 2015'te çıkan ilk romanı Aşk, Hürriyet, İstibdat'ta ince işçilik sergileyen ve sizi alıp sürükleyen bir romana imza atan Artuner, ikinci romanında 1964'ten 2013'e kadar gelen soluksuz okunacak bir aşk hikayesini anlatıyor. Tarihi geri dönüşleri olan romanda dönemin olayları da titizlikle aktarılıyor. Artuner, yakın tarihe dair içimizi sızlatan "6-7 Eylül Olayları"nı aşk vurgusunu hissettirerek, insani gözlemlerle anlatıyor.





ZORUNLU BİR AYRILIK



Roman, 1960'ların İstanbul'unda başlayıp, 2013 İstanbul'una kadar uzanan, başka yaşamlara da dokunan bir aşk hikâyesini, eskimeyen 1964 model mavi bir Cadillac otomobilin çevresinde aktarıyor. Romanın kahramanı doktor Adnan ile armatör Cemil Dağlaroğlu'nun kızı Leman Dağlaroğlu, bir gazino eğlencesi sonrasında tesadüfen tanışırlar. Aralarında kısa sürede bir aşk doğar. Fakat mavi Cadillac'ıyla o dönem İstanbul'un en seçkin kızlarından olan Leman Dağlaroğlu'nda bir başkasının da gözü vardır. Babasının ortağı Rauf Karamahmut... Devlet içinde karanlık ilişkileri olan, güç sahibi armatör Rauf Karamahmut, Leman'a sahip olmak için sinsi bir plan peşindedir. Bu plan Doktor Adnan ile Leman'ı zorunlu bir ayrılığa sürükler. Doktor Adnan, yıllarca yurt dışında kaçak yaşar.



ŞAŞIRTICI BİR SON



Döndüğünde, öğrencilik yıllarındaki ilk aşkı Agnes'le geçirdiği yaşamının en güzel günleri ve kimliğini de şekillendiren hüznün nedenleriyle de yüzleşecektir. Leman'ın Cadillac'ı ise 2013'te artık bir dönem dizisinde kullanılmaktadır. Oyuncu Tahir, üniversite öğrencisi Nil'e bu otomobilin içinde tecavüz eder. Nil, adalete güvenemez ve kendi adaletini kendi vermek üzere bir intikam planlar. Mavi Cadillac, onun ilk sahbi Leman, doktor Adnan, üniversiteli Nil, oyuncu Tahir şaşırtıcı bir sona doğru ilerler.



AMERİKAN ETKİSİ



İstanbul yollarını 40 yılı aşkın süre aşındıran mavi Cadillac, 1960'lardan günümüze uzanan Amerikan etkisinin bir simgesidir aslında. Bir aşk romanı gibi görünse de kitap, Amerikan etkisiyle değişen toplumsal değerleri, yalnızlaşan insanları, değişmeyen adalet sistemine, bir eleştiri olarak da okunabilir.