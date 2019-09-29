Sonbahar bakımıyla kışa hazırlanın

onbaharı karşılarken tüm yaşantımızla ilgili gerekli düzenlemeleri yapıyoruz fakat konu saçlarımız olunca sanki biraz ihmal ediyoruz. Aslında çok hassas olan ve mevsim geçişlerinde daha da hassaslaşan saçlarımızın ilgiye en çok ihtiyaç duyduğu mevsimdir sonbahar. Güneş ve denizin etkisiyle kuruyan cansızlaşan saçlar ve baş derisi mevsim değişikliği nedeniyle dökülmeye de başlıyor. Bu durumu lehimize döndürmenin mümkün olduğunu dile getiren kuaför Hakan Cuma, "Sadece birkaç basit adım uygulayarak ve küçücük zamanlar ayırarak durumu lehimize çevirebilirz" diyerek ayrıntıları anlattı...



ILIK SU KULLANIN



Öncelikle danışman kuaförünüzü ziyaret edip kırılan ve yıpranan saçlarınızla ilgili durum analizinizi yaptırın. Sadece uçlardan küçük kesim hareketleriyle bile bir nebze olsun saçlarınızın rahatladığını hissedeceksiniz. Saç tipinize en uygun sülfatsız şampuanı kuaförünüzden edindikten sonra yıkama esnasında kullandığınız suyu ılığa ayarlamakla işe başlayabilirsiniz. Yıkarken tırnaklarınızı kullanmamalı ve parmak uçlarınızla dairesel hareketlerle masaj yaparak kıl köklerinizi uyarabilir kan dolaşımınızı artırabilirsiniz. Akabinde iyice durulamalısınız.



MASKEYLE ŞIMARTIN



Haftada birkez olmak kaydıyla sadece 30 dakikanızı ayırıp saç bakım maskeleri uygulayarak, başlattığınız bu girişimi destekleyebilirsiniz. Bunun için saç ve baş derisi tipinize en uygun bakım ürününü profesyonel destek alarak bulabilirsiniz. Isıdan uzak durmalısınız, çünkü saç telleriniz ısıyla oldukça tahribat görür. Saçınızı fön ile kurutmak zorundaysanız, öncelikle mutlaka ısı öncesi bakım sütü veya yağı sürülmeli ve uzaktan kurutmalısınız. Beslenmeniz bu süreçte size ve saçlarınıza çok ciddi katkı sağlayacaktır. Protein ve demir bakımından zengin bir beslenmeyi saçların olmazsa olmazı olan omega 3 ve 6 yağ asitleriyle yüklü gıdaları tercih ederek sosyal ve psikolojik yaşantınızın en temel unsurlarından biri olan saçlarınızı güçlendirebilirsiniz.



EL VE AYAKLARA DA İLGİ



Yaz boyu el ve ayaklarınızın bakımlı görünmesi için renkli ve yoğun ojeleri cömertçe kullandınız. Artık tırnaklarınıza özgürlük kazandırmanın zamanı geldi. Sonbaharda tırnaklarınızın rahatlaması ve hava alması için en az iki hafta manikür ve pedikür sonrası oje uygulatmayın. Yaz sonunda tırnaklarınızda oluşan sararmaları parlatıcı sünger törpülerle de giderebilirsiniz. Özellikle ayak bakımı çok önemlidir. Her pedikür sonrası, mini ayak bakımları, mini peelingler, mini masajlarla ayaklarınızı doyasıya ödüllendirin.

BURCU ILGIN