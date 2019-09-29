Üniversitelilere mis kokulu burs

4 yıl önce Muğla’da kurulan EGET Vakfı, lavanta fidesi, balı, sabun, tonik, krem, kolonya ve şampuan satışlarıyla 31 üniversite öğrencisine aylık 300’er lira destek sağlıyor

Muğla'da, 4 yıl önce kurulan Eğitim- Geriatri-Ekolojik Tarım- Turizm (EGET) Vakfı tarafından dikilen lavantalar, kurutularak sıkımı yapılıyor ve yağından yapılan kozmetik ürünler, vakfın internet sitesinde satışa sunuluyor. Elde edilen kazanç ile 31 üniversite öğrencisine aylık 300'er lira burs veriliyor. Muğlalı iş insanı Özlem Uzman ve ünlü ressam Safai Özer tarafından öğrencilere burs vermek amacıyla 2015'te kurulan EGET Vakfı, lavanta tarlası oluşturdu. Ula'nın Armutçuk köyündeki tarım işletmesinde 4 dönümlük alanda lavanta fideleri toprakla buluşturuldu. EGET Vakfı, bölgede lavanta dikiminin artması için uygun fiyatlarla fide satışına başladı



KOZMETİĞE DE YÖNELDİLER



Vakıf, lavanta fidesi satışı dışında, lavanta balı üretimi de gerçekleştirdi. 'Eğitime destek olsun lavantanın çiçeği' sloganı ile satılan lavanta fideleri ve balından elde edilen gelir, öğrencilere verilen burslar için kullanıldı. EGET'in lavanta balı beğenilince, bölgedeki arıcıların da dikkati Armutçuk'a döndü. Geçen bahar ayında bal üreticileri yaklaşık 600 kovanı, EGET Armutçuk Tarım İşletmesi'nin çevresine yerleştirdi. 2018'in Ağustos ayı hasat döneminin ardından lavantalar, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ve Yerel Tohum Merkezi Tesisleri'nde damıtıldı. Damıtılarak elde edilen yağlardan kozmetik ürünler yapılması için İstanbul'daki bir firma ile anlaşma sağlandı. Anlaşma sonrası elde edilen sabun, tonik, krem, kolonya ve şampuan, vakfın internette sitesinde 20-30 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuldu.



KATMA DEĞER OLUŞUYOR



EGET Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Özlem Uzman, tarımsal üründen, yüksek katma değerli sanayi girdisi elde ettiklerini belirterek, "Ülkemiz, yoğun olarak bitkisel kökenli yağları ve sularını ithal ediyor. Daha da ileriye bakarsak, bu sanayi girdisinin perakende ürüne dönüşmesiyle çok yüksek oranlı bir katma değer oluşuyor. Bu katma değerin çiftçilerimizin cebinde kalması mümkün. Bunu göstermiş olmanın kıvancını yaşıyoruz. Elbette EGET bir vakıf ve ana amacımız eğitim gören dar gelirli öğrencilerimize burs verebilmek. Çiftçilerimizin daha fazla gelir elde etmesini sağlamak için yol göstermenin yanı sıra daha çok öğrenciye burs vermek için yeni bir olanak bulduk ve mutluyuz" dedi



YÜKSEK GELİR KAYNAĞI



EGET Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Safai Özer, kooperatifler aracılığıyla ihracat yapan güçlü kozmetik markaları oluşturulabileceğine dikkat çekerek, "Lavanta yağı ve lavanta suyundan kozmetik ürün elde etme süreci bize gösterdi ki; tarımsal bir üründen çok yüksek oranda bir katma değer elde etmek mümkün. Kamu ya da belediyeler eliyle çiftçiler kooperatif olarak örgütlenip bu süreçler desteklenirse onlar için önemli bir gelir kaynağı sağlanmış olur" dedi.

ADEM ÜLKER