9 ayda öğretmenden tasarımcıya ‘Dönüşüm’

İzmirli resim öğretmeni çocukluk hayaline 9 ayda kavuştu. 9 ayda aldığı eğitimle moda haftasına katılan Seyhan Terzioğlu “Dönüşüm” temalı tasarımlarıyla 250 kişi arasından birinci seçildi

Resim öğretmeni Seyhan Terzioğlu, modayla ilgili aldığı 9 aylık eğitim sonrası yarattığı tasarımlarla Bursa Fashion Week'ten birincilikle döndü. Hayatında ilk kez böyle bir organizasyona katılan ve "Dönüşüm" temalı tasarımlarıyla birinci seçilen 47 yaşındaki eğitimci, başarısını İzmir Olgunlaşma Enstitüsü'ne borçlu olduğunu söyledi. Çocukken Tire'de dikiş nakış yapılan bir evde büyüyen, uzun yıllar öğretmenlik yapan Terzioğlu'nun modayla hiçbir bağı yoktu.



HEDEFİ İTALYA



Terzioğlu, 47'sinden sonra tasarımcılıktaki yeteneğini ortaya çıkararak çocukluk hayalini gerçekleştirmiş oldu. 250 kişinin başvurduğu organizasyonda, bu işin eğitimini almış moda tasarım bölümü öğrencileri varken, hiç şansı olmadığını düşünen Terzioğlu, "Onların arasından birinci seçilmek gurur vericiydi. Böyle bir deneyimi, üzerine para versem yaşayamazdım" dedi. Terzioğlu'nun bir sonraki hedefi, önümüzdeki yıl İtalya'da yapılacak olan önemli bir moda etkinliğine katılıp derece almak.



'TASARIMLARIMDA ÇOCUKLUK ANILARIM VAR'



Terzioğlu tasarımlarının hikayesini şöyle anlattı:

"Kıyafetin üst kısmında eli belinde motifleri vardı, Uşak'ta tamamlandı. Alt tarafını ise çocukluğumda Tire'de üzerinde oynadığım kilimlerden esinlenerek hazırladım. Aslında bir nevi çocukluk anılarımı hikayeme dönüştürdüm. Ben çocukken annem ev hanımı, babam da deri terbiye eden bir tabaktı. O yıllarda Tire küçük bir Osmanlı kasabasıydı. İlçenin çok güzel zamanlarında büyüdük. O kasabayı tamamen kıyafetlerime yansıttığımı düşünüyorum."

ERCAN AKGÜN