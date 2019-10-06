“Amacım ‘rap’te erkek egemenliğini kırmak”

Müzisyen Müge Ökten, “Son zamanlarda gençler rap müziği çok iyi başarıyor. Rap müzikte genel olarak erkek hakimiyeti var. Kadınların da başarısını göstermek için Depro ile düet yaptım” dedi.

Depro lakaplı rapçi ile "Kralın Kızı" şarkısına düet yapan Müge Ökten, Ece Seçkin, Aleyna Tilki ve Hadise hayranlarının hedefi haline geldi. Rap soundundaki parça, sosyal medyadaki tüm dijital platformlarda ve orada yayın yapan radyolarda çalınmaya başladığı günden itibaren Ece, Aleyna ve Hadise'yi taklit ettiği yönünde eleştirilere maruz kalan İzmirli yorumcu, "Ben sadece şarkıcı değilim, nota yazabilen yorumcu ve müzisyenim. Bana bunu yeni popçulardan birisi yapsın o zaman o kişiyi rakip olarak görürüm. Kimseyle rekabet halinde değilim, sadece bana saygı duyulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.



"Kralın Kızı" şarkısıyla farklı bir çizgi sergiledin. Fakat meslektaşlarının hayranlarından ters tepkiler geldi. Sorun nedir?

Bu çalışmam yüzünden Ece Seçkin, Hadise ve Aleyna Tilki fanları kötü eleştirilerle saldırıya geçti. Benim kulvarım şarkıcılık değil, müzisyenlik ve yorumculuk. Bu işin mastırını yaptım diye insanları ezmiyorum. Kimseyle rekabet halinde değilim, sadece bana saygı duyulmasını istiyorum.



Sana gelen yorumlara cevap veriyor musun?

Bugüne kadar hiçbir yorumun altına cevap yazmadım. Sadece bir video hazırladım, 2004 Pop Star'dan bu zamana kadar neler yaptığımla ilgili, onu yükledim. Onlarla konuşmaya kalkarsak yıpratırlar. Keşke konuştuğumu dinleseler, o zaman beni daha iyi tanırlar. Bence insanlar karaladıkları şeyleri çok daha fazla yukarı çıkartabiliyorlar. Buna ters psikoloji diyoruz.



Hadise, Ece Seçkin ve Aleyna Tilki arasından beğendiğin var mı?

Aleyna müzikal anlamda yetenekli bir çocuk. Güzel işler yapıyor. Ancak benim favorim Hadise. Onunla aynı jenerasyonum. Yarışma kültüründen gelmiş biri, dünya müziklerini dinliyor, İngilizce okuyabiliyor. Ama yeni altını çizerek söylüyorum, ben onu taklit etmiyorum.



İlk kez rap müzikle ilgili bir parça seslendirdin. Seni çeken ne oldu?

Son zamanlarda çocukların bu işi iyi başardığını gördüm. Rapi araştırdım, nasıl okunduğunu, kimlerin ne söylediğini inceledim. Rap müzikte genel olarak erkek hakimiyeti var. Kadınların da bu işi başarabildiğini göstermek istedim. Boş bir şarkı da yapmadım zaten.



Kariyerine raple mi devam edeceksin?

Bundan sonraki şarkılarımı tamamen rap tarzında söylemek gibi bir planım yok. Sadece dünya müziklerini dinleyerek hep değişik şeyler yapmak ve kendimi yenilemek istiyorum. Çünkü ben popüler müziğe hizmet eden bir yorumcuyum. Şu an rap söylediğimi de iddia etmiyorum zaten. Depro isimli rapçi bir arkadaşımızla aynı parçayı okuduk. Pop ve rap müziği harmanladık.



Hangi tarzlar daha çok ilgini çekiyor?

Ben yorumcuyum. Yorumcu ne demek; şarkıyı belirli bir formda, kendi müzik yeteneğiyle ve ruhuyla harmanlayıp sunan kişidir. Bu yüzden bütün müzik türlerini söyleyebiliyorum. Şarkıları arabesk, türkü, rap, fantezi, rock, sanat müziği diye sınıflandırmıyorum. Müzik acısıyla tatlısıyla, bana kattıklarıyla, her haliyle benim gözümde bir bütün.



Senin hala iyi bir patlama yakalayamadığın konusunda konuşanlara cevabın nedir?

Beni çekemeyenler, isteseler de istemeseler de Türkiye'de belli bir yerdeyim zaten. Artık zirveye yürüyorum.





DİĞERLERİNİN BASTIĞI NOTA KADAR ÖDÜLÜM VAR"



Senin herkesten farkın nedir?

Ben her şeyden önce sadece şarkı söylemiyorum, nota yazabilen yorumcu ve müzisyenim. Bana bunu yeni popçulardan birisi yapsın o zaman o kişiyi rakip olarak görürüm. Onların bastıkları nota kadar, diplomam ve ödülüm var. Beni, müzisyenliği ve yorumcu kimliği öne çıkmış kişilerle kıyaslasınlar. Bunların yanı sıra piyano, keman, bateri, darbuka, perküsyon ve klavye çalabiliyorum, biraz da bağlama bilgim var



"YARIŞMACI DEĞİL JÜRİ OLURUM"



2004'ten buyana birkaç müzik yarışmasına katıldın. Şimdi yeniden bir yarışmaya girip yeteneğini göstermek ister miydin? O zamanlar öğrenciydim, mezun olmamıştım. Şu saatten sonra mastır kimliğimi de elime aldığım için artık yarışmacı olarak katılamam, bunu yapmak hocalarıma hakaret olur. Ancak o yarışmalara yorum katabilmek için jüri koltuğuna oturmak isterim. Çünkü artık o statüye geldim.

ERCAN AKGÜN