Beş dakikada davete hazırsınız

Brezilya fönüyle saçlar, mikro kıl tekniği ile kaşlar, dudak ve göz çevresi konturu ile göz ve dudaklara, kalıcı oje ile ellere daha canlı sağlıklı ve canlı bir görünüm kazandırabilirsiniz. En büyük avantajı ise evden çıkışınızı 5 dakikaya indirmesi

Kadın olmak her devirde zordu. Şimdi de zor. Çünkü evet yardımcı aletimiz çok ama bizden beklenen yine her şeye yetişen süper kadınlık. Güzel olmalısın, çocuklarını en iyi şekilde yetiştirmelisin, onların isteklerini göz ardı etmemelisin, eğitimleri için kurstan kursa koşturmalısın, ev işleri ve tabii ki kariyer... Tüm bunların içinde güzelliğinize zaman ayırmak size zor geliyor olmalı... Benim için öyle. Çareyi kalıcı güzellikte bulabilirsiniz. Özellikle saçlar çok önemli çünkü saçlarınız düzgün ve bakımlı olduğu zaman ne giyerseniz giyin daha iyi görünüyorsunuz. Orası kesin. Brezilya fönünü duyduğumdan beri yaptırmak istiyordum. Yıka ve çık fikri bana muhteşem gelmişti fakat bir türlü böyle bir şeyin olabileceğine inanamıyordum.



HEP PIRIL PIRIL



En sonunda karar verdim ve soluğu Wyndham Otel'in içinde bulunan Friday's Kuaför'de aldım. Hakan Cuma ile Sezen Derya ve Özcan Demirel'den oluşan ekibi müthiş bir iş çıkardı. Gerçekten de artık saçımı yıkıyorum ve çıkıyorum. Artık saçlarım hep fönlü. Brezilya fönünün en büyük özelliği yapılan diğer işlemler gibi saçı yıpratmayıp aksine saçı onarması. Çünkü yapılan işlemin aslı saça keratin yüklemek. Yani aslında saça bakım yaparak sağlık kazanmasını sağlarken bakımlı, parlak ve şekilli saçlara da sahip oluyorsunuz. Bir taşla üç kuş... Bakım, parlaklık ve şekil... Ayrıca Sezen Hanım'ın yaptığı kalıcı Fransız manikürünün üzerinden de 10 gün geçti ama hala ilk günkü güzelliğini koruyor. Kaşlar için microblading, ipek kirpik, kalıcı makyaj, kalıcı oje uygulamaları çalışan kadınlar için en büyük yardımcı. Bir dahaki sefere microblading yaptırıp deneyimlerimi sizinle paylaşmak isterim.



DUDAK RENKLENDİRME



Dudak renklendirme (bazen dudak gençleştirme olarak da geçer) dudakların kendi çerçeve hattının dışına çıkmadan uygulanan bir kalıcı makyaj işlemi olarak karşımıza çıkar. Kalıcı dudak renklendirme, zamanla solan ve doğal rengini kaybetmeye meyleden dudakları çok daha parlak ve dolgun bir görünüme kavuşturmayı amaçlar. Aslında bu işleme aynı zamanda dudak gençleştirme denmesinin sebebi de tam olarak budur; zira bu işlem sonrasında dudaklarınız çok daha genç ve diri bir görünüme kavuşur. Sadece dudak çerçevesine bir işlem yaptırmak ve daha kalın dudak görünümüne sahip olmak istiyorsanız, dudak kontürü işlemini tercih edebilirsiniz. Gözünüze soluk ve cansız gelen dudaklarınızı renklendirmek ve canlandırmak için dudak canlandırma, yani dudak renklendirme işlemini yaptırabilirsiniz. Hem kalın, hem canlı, hem de daha genç dudaklar için ise adresiniz tam dudak renklendirme işlemi olmalı. Bu işlem esnasında dudaklara kontür uygulandığı gibi, içine de dilediğiniz renkte renklendirme işlemi yapılır. Böylece dudaklarınız daha büyük, daha kalın ve daha parlak bir görünüme kavuşur.



KIL TEKNİĞİ (MİCROBLADİNG) İLE YEPYENİ KAŞLAR



Bu işlem kaşların arasındaki ve çevresindeki boşluklara kalıcı makyaj boyası ile kıl görünümlü çizgilerin yerleştirilmesi işlemidir. Yani aslında kaş kıllarınızın yanına, kaşlarınız ile aynı renkte ve aynı yönde kıllar çizilir. Bu çizim yapılırken kalıcı makyaj boyaları ile yapıldığından uzun süreli olarak kullanabilirsiniz. Cildin üst tabakasına çizilen bu kıl görünümlü çizgiler karşıdan bakan kişi tarafından ayırt edilemez.



KERATİN BAKIMI VE BREZİLYA FÖNÜ



Brezilya fönü, saça yaptırılan bir bakım türüdür. Saçın kimyasına göre uygulanan doğal saç pigmentleri ve keratin saçın aynı zamanda beslenmesine katkıda bulunur. Gün içinde uzun süreli saçı fön makineleri ve düzleştiricilere maruz bırakmak saçın yanmasına ve yıpranmasına neden olur. Üstelik saç bir yandan yorulup yıpranırken her gün tekrar tekrar yıkanıp düzleştirilen saç bir bayan için yorucu bir durum oluyor. Brezilya fönünden yararlanma süresi 5 ve 6 ay arasında değişim gösterir. 6. ayın sonlarına doğru artık bu özellik yavaş yavaş etkisini kaybetmeye başlar. Saç eskisi gibi kıvırcık ve dalgalı görünecektir. Evde Brezilya fönü yapılmaz ve asla tavsiye edilmez.



İŞLEM SONRASI BUNLARA DİKKAT



Brezilya fönünü yaptıktan sonra kalıcılığını sağlamak çok önemlidir. Saçınızı keratin uygulamasından 3 gün sonra yıkamalı, 3 güne kadar düzleştirme işlemi yapmalısınız. 3. günden sonra saçınızı etkili şampuan ile yıkayabilir, hiç düzleştirmenize gerek kalmadan saçınızı düz kullanabilirsiniz. Saçlarınızı yıkadıktan kendi halinde kurumasına bırakmayın sonra fön makinesi ile mutlaka kurutun. Saçlarınızı sıkı bir şekilde toplamayın. İlk iki gun boyunca saçlarınızı serbest bırakmaya çalışın.



KALICI OJE İLE 3 HAFTA RAHATLIK



Kalıcı oje özel jel malzemelerden üretilmiştir. Bu ojeleri ortalama 2 hafta ile 3 hafta arasında kullanabilirsiniz. UV teknolojisi ile ojelerin kalıcılığı artırılır ve böylelikle ojelerin kullanım süresi uzamış olur. Tabii ki kullanım süresi kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir. Kalıcı oje uygulamasında özel cihazlar kullanılır. Bu cihazlar ojeyi tırnak üzerine yapıştırır ve kalıcı ojenin kurumasını sağlar. Kalıcı oje özel makineler ile yapıldığı için bu işlemi evde yapmanız mümkün olmayacaktır.