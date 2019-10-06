Kahvesini tatlısız içemeyenlere kahve bahane sohbet şahane denirdi eskiden ancak artık. Kahve sadece sohbetin bahanesi olmaktan çıktı. Yaşamın her anına girdi. İşe giderken, çalışırken bir fincan kahvesiz yapamaz olduk. Ama kahve yine de sohbetin en iyi eşlikçilerinden biri... Kahvenin eşlikçisi ise tatlı. Ancak kilo almaktan korktuğumuz için bazen bu eşlikçiden mahrum tutarız kendimizi. Kilo aldırmayacak tatlı tarifler de var.

Kahvesini tatlısız içemeyenlere kahve bahane sohbet şahane denirdi eskiden ancak artık. Kahve sadece sohbetin bahanesi olmaktan çıktı. Yaşamın her anına girdi. İşe giderken, çalışırken bir fincan kahvesiz yapamaz olduk. Ama kahve yine de sohbetin en iyi eşlikçilerinden biri... Kahvenin eşlikçisi ise tatlı. Ancak kilo almaktan korktuğumuz için bazen bu eşlikçiden mahrum tutarız kendimizi. Kilo aldırmayacak tatlı tarifler de var. İşte iki tarif...



EV YAPIMI GRANOLA BAR

250 gr hurma

80 gr fındık

80 gr ceviz

80 gr çiğ badem/fındık

2- 2,5 tatlı kaşığı kakao

25 gr keten tohumu

20 gr chia tohumu

50 gr yulaf kepeği

100 gr badem

50 gr kabak çekirdeği içi

50 gr ay çekirdeği içi

50 gr kuru yaban mersini

50 gr kuru hurma

1 çimdik kaya tuzu

1 vanilya çubuğu içi

250 gr hurma

80 gr fındık

80 gr ceviz

80 gr çiğ badem/fındık

2- 2,5 tatlı kaşığı kakao

2 tatlı kaşığı Hindistan cevizi

1 tatlı kaşığı sıcak suda eritilmiş kahve

1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu

YAPILIŞI: Fırın 180 dereceye ayarlanır. Akçaağaç şurubu ve vanilya çubuğunun iç taneleri bir sos tavasında ısıtılır. Kuru malzemelerin hepsi karıştırılır ve üzerine şurup ile vanilya dökülür iyice karıştırılır. Kuru malzeme karışımı yağlı kâğıt serilmiş bir tepsiye alınır ve aralıklarla karıştırılarak 20 dakika pişirilir. Soğuyunca yoğurt veya süt ile servis edilir. Ağzı sıkı kapalı bir kutuda ışık almadan muhafaza edebilirsiniz.YAPILIŞI: Hurmalar ve eritilen kahve blenderdan geçirilir. Badem ve ceviz eklenerek karıştırılır. Kalan malzemeleri de ekleyerek yağlı kağıt üzerine yerleştirilir. Buzdolabında 15-20 dakika beklettikten sonra tüketime hazır hale gelecektir.