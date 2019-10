Asırlık halıları ile yıldızları çeken köy

Etrim köyü, el dokuması kilim ve halıları ile Bodrum’u dünyaya tanıtıyor. Asırlık halıları ile nam salan köy, Hollywood yıldızları, iş adamları, prensesler ve birçok ünlü ismin Türkiye’deki uğrak noktası

Bodrum'un öteki yüzü Etrim köyü doğallığını koruyarak yıllara meydan okumuş. Yemyeşil doğası ve cana yakın insanları olan bu köyün halıları da oldukça meşhur. 1950 yılından önce dokunmuş halıların bulunduğu köyde, ipek ya da sandıklardan çıkarılmış çeyizlik bir halıyı bulabiliyorsunuz. Burada halı üretenler her halının bir hikayesi olduğuna ve halıların onlarla konuştuğuna inanıyor.



HER MOTİFİN HİKAYESİ VAR



Karaova olarak bilinen bölgede 100 yaş üzeri halıların olduğunu belirten Etrim halıcılığın sahibi Engin Başol, "Halılarımız annelerimizin ve ananelerimizin sandıklarından çıkar. Renkleri, desenleri onları özgün yapar. Renk ve ölçü seçimini tamamen halıyı dokuyan kadınlar yapmıştır. Hiçbirinin dizaynı da motifleri de aynı değildir. Bir kadının içinden geçen, hayatını ve yaşam tarzını yansıtan halılardır. Çok değerlidir. Sandıklardan çıktığı için aileler genellikle saklamayı tercih eder. Zaman zaman ihtiyaç doğrultusunda satarlar" dedi.



25 YILDIR UNUTAMADI



Köylerini birçok ünlü ismin ziyaret ettiğini belirten Başol, sözlerini şöyle sürdürdü "Biz ne kadar yerelsek, o kadar evrenseliz diyoruz". Yerel değerlerimize sahip çıkıyoruz ve yerel değerlerimizi koruyoruz. Onlar da bizi evrensel yapıyor ve dünyanın her yerinden insanlar gelip bizi ziyaret ediyor. Bunların içerisinde tanınmış film yıldızları, siyaset insanları var. Bu kültürü bizimle beraber Etrim köyünde tanıyorlar" Oscar Ödüllü sinema oyuncusu Michael Douglas'ın uzun yıllar önce köylerini ziyaret ettiğini belirten Başol, "Michael Douglas, geçtiğimiz yıllarda bir İtalyan gazetesine verdiği röportajında bizden bahsetti. Bizim köyümüzde yaşadığı tecrübe ve anı ona dünyada ünlü olmanın ne demek olduğunu anlatmış. Dolayısıyla bizim hakkımızda tekrar güzel şeyler söylemişti. Onun bu sözlerinden ve haberlerden sonra Amerika'dan tanınmış isimler geldi" dedi.

TUBA AYHAN