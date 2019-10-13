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Basmane’nin 89 yıllık tatlıcısı

Basmane’nin 89 yıllık tatlıcısı
Giriş Tarihi: 13.10.2019

üzerinde 89 yıldır hizmet veren , günlük olarak hazırladığı nefis tatlılarıyla müşterilerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor.

Basmane Anafartalar Caddesi üzerinde 89 yıldır hizmet veren Öztat Kardeşler Tatlıcısı, günlük olarak hazırladığı nefis tatlılarıyla müşterilerin vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Dükkanın sahibi Fatih Öztapacı, dedesi Halil İbrahim Efendi tarafından 1930 senesinde kurulan ve o zamandan buyana 3 kuşaktır Basmane'de faaliyetini sürdüren işletmedeki tatlıların şerbetini, kesinlikle doğal pancar şekeriyle yaptıklarını söyledi. Helva, lokma, baklava, tulumba tatlısı, kadayıf, peynir tatlısı ve aşure gibi lezzetlerin yer aldığı Öztat Kardeşler'de, özel siparişle tatlılar da pişiriliyor. Pazar hariç 6 gün boyunca açık olan tatlı dükkanında, satışlar her gün öğlen 11.00'da başlayıp akşam en geç 20.00'da ürünlerin bitmesiyle sona eriyor.

ERCAN AKGÜN

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