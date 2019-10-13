Kahvenize sağlık katmak mümkün

Kahve; gün içinde enerji veriyor, uykuyu açıyor ve kişiyi zinde tutuyor. Tüm bunların yanında birçok hastalıktan korunmada da yardımcı oluyor. Ancak kahvenin kaliteli malzeme ile uygun koşullarda hazırlanıp, belirli miktarlarda tüketilmesi gerekiyor.

Kahve; gün içinde enerji veriyor, uykuyu açıyor ve kişiyi zinde tutuyor. Tüm bunların yanında birçok hastalıktan korunmada da yardımcı oluyor. Ancak kahvenin kaliteli malzeme ile uygun koşullarda hazırlanıp, belirli miktarlarda tüketilmesi gerekiyor.



HAZIR KAHVE İÇMEYİN

Marketlerdeki granül kahve adı verilen işlenmiş ürünlerin tercih edilmesi önerilmemektedir. Türk kahvesi, espresso, Americano, filtre kahve gibi öğütülmüş kahve olarak adlandırılan diğer tüm kahve türleri damak zevkine göre seçebilirsiniz.



AROMA KALORİ DEMEK

Sağlıklı kahve tüketmenin temel noktası sade kahve tüketmektir. Eğer sütlü tercih edilecekse bu oran kişinin günlük tüketmesi gereken süt miktarına göre belirlenmelidir. Karamel, fındık, çikolata gibi aromaların tümü kahvenin kalorisini artırmaktadır.

ORTA KAVRULMUŞ

Az veya orta kavrulmuş kahveler tercih edilmelidir. Böylece hem flavonoidlerden daha çok yararlanılır hem de lezzet kaybı yaşanmaz.



GÜNDE 2 BARDAK

Günlük kahve tüketim miktarı içilen kahvenin sertlik derecesine, kavurma şekline ve kahve miktarına göre değişir da önemlidir. Ortalama 2 tatlı kaşığı kadar kahve ile yapılan 300- 400 ml'lik bir kupadan günde 2 tane içmek tavsiye edilen tüketim miktarıdır.



AÇKEN TÜKETMEYİN

Kahveyi uzun süreler bekletmek hem lezzet açısından hem de içeriğindeki flavonoidler açısından uygun değildir. Bunun yanında aç karınla, öğün yerine kahve tüketimi kesinlikle önerilmemektedir. Kahve mide asidinin yükselmesine sebep olarak gastrit ve reflü riskini artırmaktadır.