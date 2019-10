Anılarınızı bu besinlerle besleyin

Yanlış diyetler, yetersiz ve tek tip beslenmenin hafızamız üzerinde olumsuz etkisi olduğu artık biliniyor. Bazı besinleri tüketmek ise hafızanızı öyle güçlendirir ki en güzel anılarınız hep sizinle kalır. İşte hafızamıza iyi gelecek besinler...

KURUYEMİŞLER: Araştırmalar E vitamininin zayıflayan hafızaya oldukça yardımcı olduğunu ortaya koymuştur. Ceviz, fındık, kaju, badem, yer fıstığı ve ay çekirdeği gibi yemişlerden biri her gün belirli porsiyonlarda tüketilmelidir.



YUMURTA: İçinde bulunan kolin maddesinden dolayı hafızaya iyi gelir. Her sabah 1 adet haşlanmış ya da omlet şeklinde tüketilen yumurta içinde bulunan amino asitler, hücre fonksiyonu ile etkileşime geçerek zihinsel ve nörolojik bozuklukları önlemek için de nörotransmitter dengesini korur.



BALIK: Omega 3 yağ asidinden zengin, trans yağ asitlerinden fakir bir beslenme düzeni beyin sağlığı açısından oldukça önem taşıyor. Yapılan araştırmalarda, omega 3 yağ asitlerinden zengin beslenmenin Alzheimer riskini azalttığı ortaya konmuş,



YABAN MERSİNİ: C vitamini bakımından zengindir. İçindeki flavonoidler ve antisiyoniller beynin hafızadan sorumlu bölgesi hipokampus üzerinde etki sağlar.



ÜZÜM: Araştırmalar, üzümün dopomin salgılamasını artırarak problem çözme yeteneğini artırdığını gösteriyor. Ayrıca bor bakımından zengin üzüm beyin sağlığı açısından kontrollütüketilmesi gereken besinler arasında yer almaktadır.



YEŞİL ÇAY: Günde 1-2 fincan yeşil çay içmek hafızayı zayıflatan nöronların kaybını engelleyerek hafızanın güçlenmesinde yardımcı olur.



KALİTELİ TAHILLAR: Yulaf ezmesi ve kepekli tahıllar kötü kolesterolü düşürerek damar tıkanıklığına karşı koruma sağlar ve beynin güçlenmesine de yardımcı olur.