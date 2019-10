Bu pazarlarda ‘yok’ yok

Tazecik Ege otlarının ve el işi, göz nuru ürünlerin sergilendiği İzmir pazarları Tüm Türkiye’nin gözdesi... Özellikle İstanbullular, İzmir’e gelince pazara uğramadan dönmez. İzmirliler ise en çok ilçe pazarlarını sever. Hatta bu pazarlara özel düzenlenen turlar bile var. İşte İzmir’in gözdeleri...

Duayla açılan Tire Salı Pazarı

Türkiye'nin en büyük açıkhava pazarlarından biri olan Tire Pazarı o kadar ünlü ki, İzmir, Selçuk ve Kuşadası'ndan pazara geziler düzenleniyor. Her Salı sabahı belediye hoparlörlerinden okunan duayla açılan pazar, ilçenin dörtte üçünü kaplayan bir alana yayılıyor. Tire Pazarı, meyve ve sebzeden giysiye, ev gereçlerinden kozmetiğe kadar tüm ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz türden ürünler sunuyor. Özellikle Tire'nin bin bir çeşit otlarını tezgahlarda bulmak mümkün.



Türkiye'de tek Foça Yeryüzü Pazarı

Dünya çapında 8 ülkede 28 üyesi bulunan Yeryüzü Pazarı (Earth Market) Ağı'nın Türkiye'deki tek üyesi olan Foça Yeryüzü Pazarı'nda, tezgahların başında gördüğünüz her pazarcı kendi ürettiği ürünleri satıyor. Üreticiler tezgahlarına özenle dizdikleri ürünlerin özelliklerini, pişirme yöntemlerini, meraklılarına bıkmadan usanmadan, tek tek anlatıyor. Diyelim ki zeytinyağı alacaksınız, zeytinyağının hangi cins zeytinden üretildiğinden toplandıktan kaç saat sonra sıkılarak elde edildiğine kadar tüm detayları öğrenebiliyorsunuz. Bal satan üretici 'Çiçek Balı' deyip geçmiyor, hangi çiçekten üretildiğine kadar anlatıyor.



Yerli turistin gözdesi Alaçatı Pazarı

Urla, Tire ve Milas başta olmak üzere çevre köylerden getirilen ürünlerin satışının yapıldığı Alaçatı Pazarı, 1994'ten beri her Cumartesi kuruluyor. Yıllar içerisinde yöreye turizm hareketliği de kazandıran pazar, özellikle yaz aylarında çok sayıda kişiyi kendisine çekiyor. Pazarda doğal köy ürünleri, tekstil ürünleri, kumaş, perdelikler, ayakkabı ve plaj eşyaları satılıyor, ancak pazarın ucuz olduğu söylenemez.



110 yıllık tarihe sahip Ödemiş Pazarı

Ödemiş'te kurulan Cumartesi Pazarı tam 110 yıllık ve 650 üretici ve bin 200 esnafıyla bölgenin en büyük pazarlarından biri. Pazarda kadınların el işi ürünlerini sattıkları bölüm büyük ilgi çekiyor. Burada dantel, iğne oyası, mekik oyası ve kanaviçe gibi el işleri; çözme, germe, ibrişim olarak bilinen el dokuması bezler ve iç gömlekler satılıyor. Peynir Pazarı'nda ise kadınların keselerin içinde sattığı çökelek, tulum peyniri ve terayağına rağbet oldukça fazla.



Her keseye uygun Bostanlı Pazarı

Ünlü markaların tekstil ürülerinden mutfak araç gereçlerine, ev eşyalarından sebze-meyve tezgahlarına, her kesime ve keseye hitap eden Bostanlı Pazarı (BOSPA), keyifli bir alışveriş için ilk adresler arasında. Bir çarşamba günü, ününü duyup Karşıyaka dışından Bostanlı'ya gelenlerdenseniz, caddede belli bir noktaya doğru ilerleyen kalabalığı takip etmeniz yeterli.



Organik lezzetler için Ekopazar İzmir

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, İzmir Tarım İl Müdürlüğü ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) işbirliği ile 2010 yılında Bostanlı'da kurulan organik pazar, İzmir'in ilk ekolojik pazarı olma özelliğini taşıyor. Cuma günleri 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veren "Ekopazar İzmir"de ürünler organik ürün sertifikasına sahip olsa bile her biri pazar alanına alınmadan önce "karantina bölgesi"nde tekrar denetimden geçiriliyor. Ürünler bez, kağıt ya da doğada yok olabilen ambalajlarda, hiçbir kimyasal etkiye maruz kalmamış sağlıklı tezgah örtüleri üzerinde tüketiciye sunuluyor.



Çarşamba, Urla Organik Pazarı günü

İzmir Büyükşehir Belediyesi önderliğinde Urla Belediyesi ve Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO) işbirliği ile Urla eski tamirhane binasında açılan organik pazar "Ekopazar Urla", Çarşamba günleri 09.00- 19.00 saatleri arasında kuruluyor. Kimyasal işlemden geçmemiş ahşap tezgâhlarda satılan organik ürünler, tüketicilere bez, kağıt ambalajlar ya da dönüşümlü poşetlerde sunuluyor.



Seferihisar'ın rengarenk pazarı

Türkiye'nin ilk sakin (Cittaslow) kenti Seferihisar'da, Sığacık Mahallesi'nde kurulan Kaleiçi Organik Pazarı'nda yüzün üzerinde çiftçi ve iki yüz ev hanımı kendi ürettikleri ürünlerin satışını gerçekleştiriyor. Bir yanda sıcacık poğaçalar, kekler ve börekler, bir yanda mis kokulu mandalinalar ve hormonsuz domatesler gelenlerin iştahını kabartıyor.