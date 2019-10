Yetişkinler için masal atölyesi

Eğitim koçu Emel Akçay Uzun, “Yetişkinlerin farkındalığı için geliştirdiğim masal atölyem, günlük hayatta takıldığımız konular üzerine yoğunlaşıyor. Atölyeden ayrılan kişi, kendi yolunda çok daha güçlü yürüyor” dedi

Eğitim koçu Emel Akçay Uzun, masalın sihirli dünyası ile eğitim koçluğu tekniklerini birleştirdiği Masal Atölyesi seminerinin ilkini gerçekleştirdi. Uzun yıllar gazetecilik yapan Uzun, aldığı koçluk eğitimi tekniğini masal anlatma yöntemiyle birleştirerek Türkiye'de ilk kez farklı bir eğitim koçluğu modelini hayata geçirmiş oldu.



YENİ MASALLAR YAZDIM



Çocukluk döneminde ailesinin hep acil işleri olduğunu ve kendisine masal anlatacak kimsenin olmadığını dile getiren Emel Akçay Uzun, "Ülkemiz geliştikçe, modernleştikçe masaldan uzaklaştı. Ben her zaman masala ihtiyaç duyuyordum. Sonunda kendi masallarımı kendim yazmaya başladım. Önce kız kardeşime anlattım, sonra büyüdüm, kızım doğdu. Hepimizin bildiği 'Kırmızı Başlıklı Kız', 'Pamuk Prenses' gibi masalları, kendi dünyama göre değiştirip kızıma anlattım. Her konuyu çözümleyebilmek için yeni masallar yazdım. Her yaşımda masal yazmaya ve anlatmaya devam ettim" dedi.



HER YAŞTA İHTİYAÇ



Masalın her yaş için uygun olduğunu vurgulayan Uzun, "Masal atölyemi, yetişkinlerin farkındalığı için geliştirdim. Masal Atölyem, hepimizin günlük hayatta takıldığı konular üzerine yoğunlaşıyor. Koçluk mesleğinde, danışan kişiye ne yapacağını söylemezsiniz. Kişinin yolunu kendi çizmesi için sorularla keşif yolculuğuna çıkmasını sağlarsınız. Yaşam döngülerimizde bazen engeller oluşur ve onları aşamayız ya da sınırlarımızı çizmekte zorlanırız. Atölyeme gelen kişiler, bunları keşfedip aşma cesareti gösteriyor. Böylelikle atölyeden ayrılan kişi, kendi farkındalığıyla yolunda çok daha güçlü yürüyor. Küçük bir adım, çoğu kez hayallerimize ulaşmaktaki en değerli hareketimiz olur" şeklinde konuştu.

ERCAN AKGÜN