Yüze özel gözlük

İzmir'in Konak ilçesinde müşterilerine hizmet veren 30 yıllık optisyen Ahmet Arı, kişiye özel tasarladığı gözlüklerle optik sektöründe az rastlanan çalışmalara imza atıyor. Her kişinin gözlüğünün farklı olması gerektiğine dikkat çeken Arı, "Günümüzde pek kalmamasına rağmen ben kişinin optisyeni olmaya devam ediyorum. Optik gözlük, kullanıcının bir uzvu haline gelir. Gözlüğün ilk olarak konforlu olması gerekir. İkinci olarak da her yüzün gözlüğü başkadır. Her insanın yüz yapısı farklıdır. Bu nedenle gözlükleri de farklı tasarlanmalıdır" dedi. Zafer Optik mağazasının sahibi olan optisyen Arı, "30 yıllık meslek hayatımda müşterim olan herkesi tek tek hatırlarım. Çünkü bir gözlük tasarlarken önce kişiyi hatırlarım daha sonra ona uygun gözlüğü bulurum. Bunun sebebi ise gözlüğün konforlu olmasını sağlamak. Kişinin gözlüğü kullanırken rahat etmesini çok önemsiyorum.



YAŞAM TARZI DA ÇOK ÖNEMLİ



Örneğin, günlük hayatında örgü ören bir kadın mı veya koşan biri midir? Bu soruların cevabına göre gözlüğü çıkarmadan bütün rutin işlerine devam edebilmesini sağlarım. Herkese özel cam yapmam gerekir. Standart bir cama bağlanırsa gözlük, kişiye kabus olur. Tanıdıkça da güzel dostluklar da geliştiriyoruz. Her müşterimin bendeki yeri ayrıdır ve hepsine özel çalışırım. Yani sizin takmış olduğunuz ürünün bir başkasının yüzünde olmasını istemem. Bu size özeldir. Kişiye özel gözlük yapılır. Almanya'dan, Rusya'dan ve Kıbrıs'tan 20-25 yıllık müşterilerim var. Birçok müşterim de ailecek gelir. Bir gün tek müşterimden şikayet duymadım. Bunun benim için anlamı çok büyük" dedi.



DEDEM İÇİN OPTİSYEN OLDUM



Meslek hayatına nasıl girdiğini anlatan Arı, "Rahmetli dedem Kurban Bayramı için bir hayvan alıyor. Eve getirirken, hayvan bir korna sesiyle irkiliyor, kaçarken boynuzuyla dedemin gözünü yaralıyor. Yerine protez göz takılıyor. Onun o kusurunu örtmek ve göstermemek için en iyi kapatıcı gözlükleri araştırmaya başladım. Derken mesleği sevdim ve devam ettim" diye konuştu.



NUMARALI GÖZLÜK ALIRKEN DİKKAT!

İyi bir optik mağazası seçin. Uygulayıcı onlar olduğu için burası çok önemli.

Daha iyi bir görüş için, çerçeveden önce cam kalitesi çok önemli.

Camın ışık geçirgenliğine ve ultraviyole ışınları kesen teknoloji ile yapılmış olmasına dikkat edilmesi gerekir.

Kaplamalar da bir diğer önemli nokta. Antirefle ürünler yani yapay ışıkları yansıtmayan camlar tercih edilmeli.

Uzak ve yakın bir arada tercih edilecek camda kanal geçişlerinin geniş olmasına dikkat edilmeli.

Sadece çerçeveye odaklanmayın, camda da marka ve kaliteyi sorgulamak çok önemli.

Belirli bir standartta üretilen çerçeveler tercih edilmeli.

NİDA ALADAĞ