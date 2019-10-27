Beyaz perdede mucize karakterler

Film kahramanlarının genelde güzel, yakışıklı, güçlü, gözüpek ya da bilge olmaları beklenir. Ama gerçek kahramanlar; hastalığına, zaaflarına, engeline veya toplumsal ayrımcılığa rağmen mucizevi başarılara imza atanlar değil midir?

HER ŞEYİN TEORİSİ

Film, modern bilim ve teknoloji tarihini değiştiren İngiliz fizikçi ve teorisyen Stephen Hawking'in hayatını ve karısı Jane Hawking ile olan zorlu ilişkisini, üniversite döneminden itibaren ele alıyor. Hawking'in hayat deneyimi, onu felç eden bir kas hastalığının; azmi ve kendini geliştirme arzusu olanlara engel oluşturmadığını ortaya koyan bir ibret belgeseli



YEŞİL REHBER

Amerıkalı ünlü siyahi piyanist Dr. Don Shirley'in, ülkenin birçok yerini kapsayan konser turnesi için şoför olarak işe aldığı Tony ile ilişkisini anlatan filmde, ikilinin farklılıklarını bir tarafa bırakarak ırkçılığa karşı verdikleri mücadele öne çıkıyor. Shirley'in tüm ününe rağmen uğradığı ayrımcılıklara karşı bir beyazla dostluğu engelleri aşmasını sağlıyor.



FANTASTIK CANAVARLAR NELERDIR, NEREDE BULUNURLAR

Filmde birçoğumuzun yerinde olmayı istemeyeceği otizmli Newt Scamander, çevresindeki birçok erkek çocuğun kendi klişeleriyle yanıt alamadıkları olayların düğümünü çözmede onların kahramanıdır. Newt, kendilerini oldukları gibi hissetmelerini sağlayarak, ona ihtiyacı olan arkadaşlarının harika sonuçlara ulaşacağını gösterir.



LOVE, SIMON

17 yaşındaki Simon Spier, henüz ailesine ve arkadaşlarına eşcinsel olduğu gerçeğini açıklayabilmiş değildir. Ayrıca internet üzerinden konuştuğu bir sınıf arkadaşına aşıktır ancak kimliğini gizli tutan bu arkadaşının kim olduğu hakkında fikri yoktur. Tüm ailevi ve toplumsal baskılara rağmen genç Simon bu sorunlarını çözecek adımları atmayı başaracaktır.



MUCİZE

Auggie Pullman, yaşıtlarından çok farklıdır. Yüzünde herkesin bakmaya korktuğu ciddi şekil bozuklukları vardır. Yine de Auggie, farklılıkları reddeden bir toplumu karşısına alarak, diğer çocuklarla aynı okula gidip, sıradan bir çocuk olduğunu kanıtlamaya çalışır. Ama başkalarının ne düşündüğünü ve söylediklerini umursamamak bir çocuk için hiç kolay değildir.



FORREST GUMP

Tom Hanks'in canlandırdığı Forrest Gump düşük zeka seviyesine sahiptir ve Jenny adlı kıza aşık olur. Öğrenme güçlüğüne rağmen atletik yetenekleri inanılmaz boyuttadır. Bu yönlerini öne çıkarmasıyla kendini Vietnam Savaşı ve Amerikan tarihindeki kritik olayların içinde bulan kahramanımız, çok önemli sonuçlar doğuran başarılar kazanır.



BENİM ADIM SAM

Sam Dawson yedi yaşında bir çocuk zekasına sahip, karısının terk ettiği, kızıyla yaşayan bir babadır. Zihinsel engellerine rağmen yüreğindeki sevgiyle birçok şeyi başarmıştır. Ama kızı Lucy yedisine bastığında, sosyal güvenlik uzmanları onu elinden almak isterler. Şimdi o, ayrılmak istemediği kızına bakabilecek bir baba olduğunu kanıtlamak zorundadır



SHAZAM! 6 GÜÇ

Billy Batson sürekli ötelenmiş yetim bir çocuktur. Ancak bu, kendini tecrit edilmiş hissetmek anlamına gelmemelidir. Billy, öğrencilik sorunlarıyla boğuşurken, içindeki süper kahramana dönüşerek kurtarıcı haline gelme yeteneğine sahiptir. Ancak gerçek bir kahraman gibi hissetmek sadece güçle değil, iyi bir kalple ve çevresinin kalbini kazanmakla mümkündür.

BÜLENT GÜRLÜK