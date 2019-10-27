İzmir’e estetik hizmet

lastik Cerrahı Dr. Abdül Cebbar Siyer, Obezite ve Metebolik Cerrahı Dr. Özgün Akgül, estetik koçu Ebru Duyu ve diyetisyen Ali Mutlu bir araya gelerek İzmir Form Cerrahi Kliniği'ni kurdu.

lastik Cerrahı Dr. Abdül Cebbar Siyer, Obezite ve Metebolik Cerrahı Dr. Özgün Akgül, estetik koçu Ebru Duyu ve diyetisyen Ali Mutlu bir araya gelerek İzmir Form Cerrahi Kliniği'ni kurdu. Obezite cerrahi mide botoxu, diyabet cerrahisi, onkolojik cerrahi uygulamaları, laparoskopik cerrahi operasyonları, meme estetiği, vücut estetiği, yüz estetiği, liposuction yağ aldırma gibi estetik uygulamalar konusunda uzmanlaşmış ekibiyle İzmir Form Cerrahi Kliniği, Folkart Tower'da hizmete girdi.



ALANINDA UZMANLAR



Kliniğin açılış kokteyline çok sayıda davetli katıldı. Her biri kendi alanında uzman olan 8 kişiden oluşan bir ekip ile çalışan klinik, Folkart Towers'da 300 metrekare bir alanda hizmet veriyor.