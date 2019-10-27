‘Toprak Ana’ en güzel şifacı

Bitki çayları hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Sinirli, gergin ya da yorgun olduğumuzda, soğuk algınlığında, pek çoğumuz çareyi bitki çayı içmekte buluruz. Peki, yararları ve yan etkileri hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz?

Bitki çayları hayatımızda önemli bir yer tutuyor. Sinirli, gergin ya da yorgun olduğumuzda, soğuk algınlığında, pek çoğumuz çareyi bitki çayı içmekte buluruz. Peki, yararları ve yan etkileri hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Zayıflama amaçlı tüketilen hiçbir bitki çayının, yağ yakımını direkt olarak sağlamadığına dikkat çeken beslenme ve diyet uzmanları, hangi bitki çayının ne için tüketilmesi gerektiğini açıkladılar.



HANGİ ÇAY NEYE İYİ GELİYOR?



PAPATYA ÇAYI

Halk arasında genellikle rahatlatma ve uyku problemlerindeki olumlu etkileriyle bilinen bitki çayıdır. Papatya çayı; adet dönemi kasılmalarına, stres ve kaygıya, romatizma rahatsızlıklarına, cilt ve deri problemlerine, alerjik durumlara, bağırsak sorunlarına, diş eti rahatsızlıklarına iyi gelir. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olur.



KUŞBURNU ÇAYI

İçerdiği yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini korur ve güçlendirir. Soğuk algınlığı, nezle, grip ve romatizma gibi hastalıkların doğal tedavisinde son derece etkilidir. Fakat fazla tüketimi deride kaşıntı gibi alerjik reaksiyonlara, ağızda ve sindirim sisteminde tahrişe yol açabileceğinden günlük üç fincandan fazla tüketilmemelidir.



ADAÇAYI

Yumuşak bir içimi olan ve strese iyi gelerek sakinleşmeye yardımcı olan adaçayı, doğal bir antioksidan kaynağıdır. Vücudunuzda var olan zararlı toksinlerin dışarı atılmasına yardımcı olur. Karaciğeri temizler ve safra kesesinin çalışmasını sağlar. Ayrıca gargara suyu olarak kullanıldığında boğaz ağrılarına da iyi gelir.



ZENCEFİL ÇAYI

Soğuk algınlığı, mide ve bağırsak rahatsızlıklarının yanı sıra diyabet hastalığına da olumlu etkileri bulunur. Ancak zencefil safra salgısını artırdığı için safra kesesiyle ilgili rahatsızlığı olanların, bu çayı uzman kontrolünde tüketmesi gerekir. Hamilelikte bulantı ve kusmayı önlediği için de kullanılan zencefilin, 1 gramın üzerinde alınması adet söktürücü etkisi nedeniyle düşük riski oluşturabiliyor. Bu nedenle bir uzmana danışılmalı ve güvenli doz aralığında zencefil kullanılmalıdır.



YEŞİL ÇAY

Güçlü bir antioksidan olup kansere karşı korur, bağışıklık sistemini destekler, kan şekerini dengeler, kolesterol seviyesini düşürür, fazla ödemin atılmasına yardım eder, hatta yaşlanmayı bile geciktirir. Saymakla bitmeyen faydalarının yanında içeriğindeki epigallokateşin gallat sayesinde metabolik hızı artırır. Bu nedenle sıklıkla zayıflama amaçlı tercih edilmektedir. Mucizevi özelliklerinden yararlanmak için günde en az iki fincan yeşil çay ile ara öğünlerinize sağlık katabilirsiniz.



KEKİK ÇAYI

Öksürük, hazımsızlık, boğaz ağrısı, soğuk algınlığı, stres, romatizma ve baş ağrısı gibi birçok rahatsızlığa fayda sağlıyor. Fakat tansiyonu düşürücü etkisinden dolayı kekik çayı, sanılanın aksine olumsuz sonuçlar doğurabiliyor. Bu nedenle yüksek tansiyonu olan ve ilaç kullanan kişiler, bu çayı uzman kontrolünde ve ilaç içtikten iki saat sonra tüketebilirler.



REZENE ÇAYI

Hazımsızlık ve gaz gibi mideye bağlı bütün problemlerin çözümü için içilebilir. Aynı zamanda tüm hayat akışını olumsuz etkileyen kronik kabızlık durumunda da güvenle kullanılabilecek bir metabolizma destekçisidir. Ancak laksatif etkisi nedeniyle günde iki fincandan fazla tüketilmemelidir.



BEYAZ ÇAY

En az işlem görmüş ve antioksidan içeriği en yüksek olan bitki çayıdır. Son yıllarda özellikle kilo problemlerinde tüketilmeye başlanan beyaz çay; sindirimi kolaylaştırır, cilde esneklik verir, cildin yaşlanmasını geciktirir, iyi kolesterolü yükseltip kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı kuvvetlendirir ve vücutta yağ depolanmasını baskılar. Günlük içeceğiniz iki fincan beyaz çayla yağ depolanmasını azaltabilirsiniz.



AŞIRI TÜKETİMİ ZARAR VEREBİLİR



Düzenli olarak tüketildiğinde pek çok faydasının bulunduğu kanıtlanan bitki çaylarının aşırı tüketimi, sağlığa zarar verebiliyor. Uzmanlar, "Bitki çayı tüketmeden önce içeriği hakkında yeterince araştırma yapılmalı, ayrıca yaş grubu, ergenlik ve hamilelik gibi özel durumlar da göz önünde bulundurulmalı" diyor. Hamilelerin kafein içermeyen çayları, ergenlik çağındaki bireylerin ise vitamin ve mineral içerikli çayları tüketmesinin faydalı olacağına dikkat çekiyorlar.