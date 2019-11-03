Slovenya’da “Anadolu’dan Esintiler”

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde defile gerçekleştirdi. Enstitü tarafından hazırlanan tasarımlar, "Anadolu'dan Esintiler" isimli defile ile sunuldu.

İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, Slovenya'nın başkenti Lübliyana'daki Türkiye Büyükelçiliği'nde defile gerçekleştirdi. Enstitü tarafından hazırlanan tasarımlar, "Anadolu'dan Esintiler" isimli defile ile sunuldu.



KÜLTÜR MİRASI



Geleneksel Türk el sanatlarının en yaygın bezeme üslupları ve yüzyıllardır Anadolu'da kullanılan kıymetli motiflerden oluşan koleksiyonlar aracılığıyla, kültür mirasımız bir kez daha yurt dışına taşındı. 24 parçadan oluşan tasarımların yer aldığı moda gösterisi, Ljubljana Büyükelçisi Esen Altuğ ve konuklar tarafından beğeniyle incelendi. Türkiye'nin mirasını dünyaya tanıtan kurum misyonuyla son dört yılda Malezya, Chicago, Roma, Houston, Miami, Seul, Tayland ve Belgrad gibi önemli şehirlerde defileler yapan İzmir Olgunlaşma Enstitüsü, ülkemizi yurt dışında başarıyla temsil etti.

ERCAN AKGÜN