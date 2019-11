Vitamin mineral eksikliği fazla yediriyor

Hepimiz kimi zaman bazı besinleri nedensiz yere daha fazla tüketiyoruz. Bazen çikolata, bazen et, bazen de kahve... Herhangi bir besini normalden fazla tüketiyor olmak aslında vücudumuzda bazı vitamin ve minerallerin eksikliğine işaret ediyor olabilir

PEYNİR

Aşırı peynir yeme isteği diyet yağ içeriğinin yeterli miktarda olmamasına işaret edebildiği gibi kalsiyum eksikliğinin de bir göstergesi olabilir.



ASİTLİ İÇECEKLER

Asitli ve karbonatlı içecekleri fazla tüketmek ise vücudumuzda kalsiyum eksikliği olduğunun bir işareti olabilir.



KIRMIZI ET

KIRMIZI eti fazla yemenin en bilinen sebebi demir eksikliğidir. Kırmızı et aynı zamanda esansiyel bir vitamin olan b12'nin kaynağıdır. Bu durum genelde hamilelerde ve çocuklarda görülür.



TATLI

Tatlı ve çikolatanın aşırı tatlı yeme isteği çeşitli nedenlerle ilişkilendirilebilir. Aşırı tatlı yemeği çinko, magnezyum ve krom eksikliği sebebiyle olabilir.



SEBZE-MEYVE

Aşırı meyve ve sebze tüketme isteği ise C vitamini eksikliğine işarettir.



YUMURTA

Yumurtanın beyazına ihtiyac duyuyorsanız bu biotin eksikliğinin işareti olabilir. Özellikle tırnak ve saç sağlığı açısından biotine ihtiyaç duyulur.



ÇİKOLATA

Çikolata yeme isteği kadınlarda menstrual dönemde artar. Diyetler veya uzun süreli açlık durumlarında da şeker ve çikolataya eğilim yatkındır. Aşırı çikolata tüketimi magnezyum eksikliğinin de göstergesi olabilir.



ÇAY- KAHVE

Aşırı çay ve kahve tüketim isteği fosfor eksikliğinin bir göstergesi olabileceği gibi, sodyum ve demir eksikliğinden de kaynaklanabilir.



YAĞLI KIZARTMA

Çok fazla yağlı ve kızartmalı ürünleri normalden fazla tüketmek ise vücudumuzda omega yağ asitlerinin eksiliğinin bir göstergesi olabilir.