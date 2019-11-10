Cam fanus içinde dünya yaratıyor

Adı ile özdeşleşen Yeşer İleri bir doğa aşığı... Teraryumlar, yani fanusların içinde küçük dünyalar yaratıyor. Yeşer İleri Kaytus Design'ın öyküsünü Yeni Asır'a anlattı.

Adı ile özdeşleşen Yeşer İleri bir doğa aşığı... Teraryumlar, yani fanusların içinde küçük dünyalar yaratıyor. Yeşer İleri Kaytus Design'ın öyküsünü Yeni Asır'a anlattı. Babasının küçücük atölyesinde başladığı işi bugün dev bir firma haline getiren Yeşim İleri ile hoş bir sohbet yaptık...



Kaytus Design fikri nasıl gelişti?

Bir gün kendi evime almak isteyipte Türkiye'de bulamadığım, vitray tekniği ile üretilen geometrik cam fanuslar çıkış noktam oldu. "İşte hayatın bana mesajı bu" dedim ve Kaytus Design doğdu. 2015 yılında işimden ayrılıp, şirketimi ve e-ticaret sitemi kurdum. Geometrik cam fanusları yurt dışından ithal ederek, içerisine bitki aranjmanları yaparak başladım.





İlham kaynağınız nedir?

İlham kaynağımız tek kelime ile 'doğa'. Doğada her renk ve her türden bitki öyle bir ahenk ve uyum içinde yaşıyor ki, hayran olmamak mümkün değil. Bazen bir doğa manzarası karşısında saatlerce sıkılmadan oturabiliyoruz ya da 'Bu renkler nasıl bir araya gelmiş' diye şaşırabiliyoruz. İşte biz de hayran olduğumuz doğa kesitlerini camın içinde hayal ediyoruz. Aslında sadece camın içine değil farklı objelere de aranjman yapıyoruz. Tasarımları 'Renklerin Terapisi' olarak adlandırıyorum. Tasarım yaparken bana huzur ve mutluluk veren renkler, ulaştıkları yeni evlerinde yeni sahiplerine de aynı huzuru veriyor.



Neden bu kadar ilgi görüyor teraryumlar?

Modern yaşamla birlikte doğadan, topraktan ve bitkilerden uzaklaşıldı. Bu nedenle iç mekan ve balkon bitkilerine ve özellikle son dönemde teraryumlara ilgi çok büyük. Çünkü doğayı özlüyoruz ve doğadan bir parça evimizde olsun, bize yeşilin huzurunu yaşatsın istiyoruz. İç mekanlara özel tasarladığımız dev teraryumların, bir ortamın havasını nasıl değiştirdiğine şahit oluyoruz. Dev teraryum tasarımımızın bulunduğu mekanlarda insanlar bir doğa manzarasını seyreder gibi dev teraryumlarımızı inceliyorlar. Uygun koşullarda bakıldığı sürece, sizinle yıllarca yaşamaya aday bir doğa manzarası. Bu çok mutluluk verici.





KAYTUS NE DEMEK?



Kaytus oğlum Kayra'nın 'Kay' hecesi ile kaktüs kelimesinin birleşimi. Ama aynı zamanda 'yıldız kümesi' demektir. Logom da sırt sırta vermiş K harflerinin oluşturduğu bir yıldız kümesi şeklindedir. İlk ürünlerimiz olan geometrik formlu cam fanuslarımızın isimlerine de en parlak yıldızlar.

FATİH ŞENDİL