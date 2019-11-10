Fanatizmi reddeden spor

Kraliyet ve asalet temelli olan tenis, yüksek konsantrasyon gerektirdiği için maçlarındaki sessizlik elitizm ile eşleştiriliyor. Ulaşılabilirlik ise yeni yeni sağlanabildiği için hala zengin sporu olarak anılıyor...

İzmir'in birçok semtinde hatta Türkiye'nin birçok ilinde belediyelerin tenis kortları ve kursları var. Ama buna rağmen yine de zengin sporu olarak adlandırılıyor tenis. Neden olduğunu öğrenmek için tenisin tarihine bakmamız gerekiyor aslında biraz da. Tenisin İngiliz Kraliyet Ailesinden ortaya çıktığı konusunda otoriteler hemfikir. Türkiye'ye ise 20. yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupalı elçiler aracılığıyla gelir. Gelişim gösterdiği sınıfın özelliklerini pek kaybetmediği için olsa gerek, tenis zengin sporu olarak görülür.



SESSİZ SEYİRCİ



Ayrıca bu konuyla ilgili üzerinde durulması gereken iki temel nokta var: Seyirci ve maddi destek. İnsanlarda, herhangi bir spor karşılaşmasında takım ve oyuncuya ne kadar tezahürat edilirse ya da fanatizme varacak şekilde desteklenirse oyunun o kadar zevkli ve çekişmeli olacağına yönelik yaygın bir kanı vardır. Hal böyleyken tenis kortlarındaki seyircilerin sessiz tavrı elitist olarak adlandırılır. Oysa burada seyirci oyuncu ilişkisi vardır. Seyirciler oyuncunun konsantrasyonunu bozmamak için hassasiyet gösterir. Yaygın olmayan kortlar, çoğunlukla toplumdaki zengin tabakanın yaşadığı alanlar ve üyelik gerektiren tenis kulüplerinde yer almaktadır. Tüm bu bilgiler ışığında tenis ile ilgili zengin sporu kanısının yaygınlaşmasını sağlamıştır. Ama artık biraz daha ulaşılabilir olduğu da bir gerçek.





BAŞKANDAN TENİS DERSİ



Elime hiç raket almamış biri olarak İzmir Alliance Küçük Kulüp Başkanı Emre Sarıgedik ile korta girdim... Korttaki küçük denemeden sonra mini bir sohbet gerçekleştirdik başkanla...



Tenise nasıl başladınız?

Ben 6 yaşındayken ailem Ankara'dan gelmiş İzmir'e. Ailede herkes tenis oynar. Çocukluğum Ankara'da tenis kulübünde geçti. Özellikle annem ve teyzemin oğlanı tenise başlatalım düşüncesi vardı. Başladıktan sonra kopamadım.



Kaç yaşında başlamak lazım tenise?

Bunun aslında yaş sınırı yok. Yaklaşık 5 yaşlarında bir sene cimnastik eğitimi aldıktan sonra 6- 6,5 yaşlarında başlamanın uygun olduğunu düşünüyorum. Ama cimnastik eğitimi almak önemli, çünkü çocuk diğerlerinin iki ayda öğrendiğini daha kısa sürede kapıyor. Benim de 4.5 yaşında bir çocuğum var ve ben de ailemin bana verdiği gibi ona tenis sevgisi aşılamak istiyorum.



İlgisi var mı peki?

Ben burada kulüp başkanlığı yaptığım için 6 aylıktan beri bu ortamın içinde. Tenis oynayanları izledi buralarda koşuşturdu, o enerjiyi aldı. Benim hayalim oğlumu milli bir tenisçi yapmak. O yüzden altı yaş diyorum ama 60 yaşında başlayan abilerimiz var bunun bir sınırı yok, önemli olan kafaya koymak.



YURT DIŞINDA EĞİTİM BURSU ALINABİLİYOR



Neredeyse tüm okullar spor bursu veriyor ama genellikle takım sporlarında... Tenis için böyle bir burs var mı? SON 3-4 yıldır İzmir'de teniste başarıyı hedeflemiş okullar var. Özellikle çocuklarını yurt dışında okutmak isteyen veliler bu dalı düşünebilir. Amerika'da, İspanya'da hem burs verip hem de üzerine para veren okullar var. Böyle durumlarda dış ilişkileri en güçlü kulüplerden biri biziz. Arada bağlantıyı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz.





TENİS NEDİR, NASIL OYNANIR?



Tenis, iki kişi ya da ikişer kişiden oluşan iki takım arasında top ve raketler ile oynanan bir spordur. Tenise yeni merak salan ve tenis nedir, nasıl oynanır sorularına yanıt arayan kişiler için, tenis sporunun kurallarının basit fakat oynamasının fiziksel ve mental açıdan zorlayıcı olduğu söylenebilir.



KURALLAR



Rakip topa raketi ile vuramadan topun iki kez sekmesi

Rakibin topa raketi ile vuramaması

Topa vuran rakibin, topu belirlenen alanların dışına atması

Rakibin topa vurmasına rağmen, topun filede kalarak rakibin sahasına düşmesi durumlarında rakip puan kaybetmektedir.

Servis atan oyuncunun ardı ardına iki kez faul yapması çift hata (double fault) olarak adlandırılır ve servis atan oyuncu puan kaybeder.



TERİMLER



SERVİS: Oyunu başlatmak için yapılan vuruştur.



NET: Servis kullanıldıktan sonra topun rakip yarı sahada belirlenen servis alanına düşmeden önce fileye temas etmesidir.



ÇİFT HATA: Servis atan oyuncunun arka arkaya iki kez faul yapmasıdır. Bu durumda rakip puan alır.



ACE: Servis atan oyuncunun, rakibi topa değmeden direkt sayı almasıdır.



FOREHAND: Raket tutan elin içi rakibe dönük şekilde yapılan vuruşlardır.



BACKHAND: Oyuncuların raketi geriye doğru çekerek yaptıkları vuruştur.



SLICE: Raketi eğimli tutarak alttan yapılan vuruştur.



SERVİS KIRMA: Servisi karşılayan oyuncunun oyunu almasıdır.



TIE-BREAK: Setlerde durumun 6-6 olması durumunda oynanan oyundur. Puanlar tek tek sayılır ve 7'ye ulaşan oyuncu oyunu ve seti kazanır. 7'ye ulaşıldığında rakip ile en az 2 fark olmalıdır. Akdi durumda iki fark olana kadar oyun devam eder.

BURCU ILGIN