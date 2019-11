Geçmişin izleri bu çarşıda

Bir oyuncak, bir şapka, bir saat, belki de bir plak... Sevinçlerin, kırgınlıkların, en özel günlerin toplamı, yaşanmışlıkların temsilcisi eşyalar... Antikacılar Çarşısı sizi geçmişe götürecek...

Kemeraltı'nda eski balık halinin yerinde yapılan binada açılan Antikacılar Çarşısı birbirinden farklı meslek gruplarından insanları buluşturuyor. 32 dükkanın bulunduğu çarşıda şu anda 16 dükkan antikacılara ait. Çarşıyı ve çarşı esnafını yakından tanımak ve tanıtmak için dükkan dükkan gezdim, sizler için derledim.



ESKİ İLE YENİ BULUŞTU



AYTEN UĞRASIZ: Eski Püskü Antika'nın sahibi Ayten Uğrasız aslında 30 yıllık grafiker. İlk kez esnaflık yaptığını söyleyen Ayten Uğrasız çarşıdaki dükkanında eski eşyalar üzerine tasarımlar yapıyor. Eski ile yeniyi buluşturan Ayten Uğrasız'ın dükkanındaki ürünlerin fiyatları 25 TL'den başlıyor. İsterseniz internet üzerinden de ürün satın alabiliyorsunuz.



ONUN İŞİ MAKİNELER



SELAMI TATLICIBAŞI: Emekli devlet memuru Selami Tatlıcıbaşı, 25 yıllık hobisini işe dönüştürmüş ve çarşıda Antik Radyo'yu açmış. Onun merakı endüstriyel antikalar üzerine. Günlük hayatta kullanılan cihazlar ve ihtiyaca göre üretilen özel ürünler bu dükkanda. Antikaların hepsi restore edilmiş durumda. Bu dükkanda 1876 yılına ait dikiş makinesini de 1960 yılına ait bir televizyonu da bulmak mümkün.



EFEMERA DA VAR



ERKAM ÖZKAN: 10 yıllık sahaf olan Erkam Özkan, 20 yıldır kitapseverlere hizmet veren Yeşilyurt Kitabevi'nin çarşıdaki temsilcisi. Kitabevinde yoğunlukla sanat, arkeoloji ve şehirler üzerine kitaplar bulunuyor. Osmanlıca eserlerin de yer aldığı dükkanda eski fotoğraf ve efemera meraklılarını da bekleyen sürprizler var. 1600'lü yıllara ait eserlerin de bulunduğu dükkan her gelir grubuna hitap ediyor.



NOTACI EMİN EFENDİ



ÜMİT YAZICI: İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu'nda ses sanatçısı. Musiki ile ilgili olarak matbu, yazma eserler ve musiki ile ilgili her türlü dökümanı, eşinin Ekmel Sahaf isimli dükkanında sergiliyor. Notacı Emin Efendi'nin 1876 yılına ait 450 notasından 400'ü bu dükkanda.



5 BİN ESERLİK MÜZİK KOLEKSİYONU



CAN EL: Devlet Opera ve Balesi'nde baş rejisörlük yapıyor. 1993 yılından bu yana topladığı her türden antikaları, annesinin çarşıdaki Sakla Samanı Koleksiyon Evi'nde sergiliyor. Koleksiyonlarını bir konsept içinde sergileyen Can El, dükkan ziyaretçilerini zaman yolculuğuna çıkarıyor. Dükkanda bulunan ve Türkiye'de bir örneği daha olmayan meşrubat şişesine fiyat bile biçemiyor. Can El'in elinde en az 5 bin eserlik bir opera ve caz koleksiyonu da var.