Kadına şiddete erkek tepkisi

Fotoğraf sanatçısı Sinan Sönmez kadına şiddetin karşısında durmak için başlattığı proje ile kadının sesi oldu. 4 kadın arkadaşı ile birlikte gerçekleştirdiği proje, iyi hal indirimine dikkat çekiyor

İzmirli fotoğrafçı Sinan Sönmez, kadınlara yönelik şiddet ve cinayet sanıklarının cezada iyi hal indirim almasına karşı protesto niteliğinde bir çalışmaya imza attı. Makyözler Tuğçe Özçelik ve Seyma Arslan'ın dokunuşlarıyla şiddete uğramış bir kadın figürünün oluşturulduğu projede, modacı Nergis Şahan'ın tasarladığı gelinliği giyen model Pelin Sosyal, Sinan Sönmez tarafından fotoğraflandı. "İyi hal indirimine tepki" adlı çalışmada Sosyal, ayak bileklerindeki pranga ve kravatın ağır bastığı terazi ile poz verdi.





KORKUSUZ YAŞASINLAR



İnsanlar için en öncelikli hakkın yaşama hakkı olduğunu ifade eden Sönmez, "Adalet, doğru uygulandığı sürece işler ve tarafsız olmalıdır. Ülkemizde her yıl yüzlerce kadın, cinayete kurban gidiyor. Çoğu şiddet ve cinayet olayında, suçu işleyen şahıslar mahkemede takım elbise giyerek, kravat takarak, hatta kendini aklamak için karşı tarafın aldattığını, açık saçık giyindiğini, tahrik edici hareketlerde bulunduğunu belirterek maalesef cezada indirim alıyor. Hayatını, şiddet, ölüm ve tecavüz korkusundan uzak yaşayacak kadınların olduğu bir ülke diliyorum" yorumunu yaptı.





AYNI KADRO İLE FARKLI PROJELER



Hazırlıklarına aylar öncesinden başladıkları çalışmada kendisine makyaj sanatçısı Tuğçe Özçelik'in büyük destek sağladığını belirten Sönmez, "Tuğçe hanım yükümü çok hafifletti ve projeyi fazlasıyla sahiplendi. Ekibi oluşturmak kolay olmadı ama sonunda enerjisi tutan, yaratıcı insanlar bir araya geldi. Üstelik neredeyse hiçbirimiz tanışmıyorduk. Sosyal medyadan çalışmalarını beğenerek takip ettiğimiz insanlardı birçoğu. Amacım, kemik bir kadro yaratıp farklı çalışmalarla farkındalık yaratmaktı. Bazen bizi üzen, bazen mutlu eden konulara değineceğiz. Bu kadro ilerleyen zamanlarda sosyal ve kültürel birçok çalışmaya imza atacak" dedi.

ERCAN AKGÜN