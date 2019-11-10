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Kebap yemek için ’ya gitmeyin

Kebap yemek için Adana’ya gitmeyin
Giriş Tarihi: 10.11.2019

1985'ten beri 'de hizmet veren 'na gidenler sosyal medya hesaplarında yemek için Adana'ya gitmenize gerek yok diye paylaşmışlar bu mekanı.

1985'ten beri İzmir Şirinyer'de hizmet veren Geylani Adana Sofrası'na gidenler sosyal medya hesaplarında Adana yemek için Adana'ya gitmenize gerek yok diye paylaşmışlar bu mekanı. Çünkü Sahibi Ali Tekdemir bütün malzemeyi Adana'dan getiriyor. Böylelikle sizin Adana'ya gitmenize gerek kalmıyor. Kaşık salatası da çok sevilen mekanda kanat ve şiş de aranan lezzetler arasında.

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