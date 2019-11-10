Yürüyüşle dakikada 6 kalori yakın!

Uzmanlara göre, düzenli yürüyüş, kişinin sağlığına yapacağı en iyi yatırımlardan biri. Belli bir tempoda yapıldığı takdirde dakikada 6 kalori yaktıran yürüyüş, formda ve ince bir vücut isteyenlerin de imdadına yetişiyor

Düzenli olarak yapılan yürüyüşler; kan akımını ve kan damarlarının miktarını artırarak, dolaşımı iyileştiriyor ve kalp-damar, beyin gibi damarsal hastalıkların riskini de azaltmaya yardımcı oluyor. Yürüyüş sayesinde kaslar kuvvetleniyor, şişmanlık ve stres oranı azalıyor, yaşlanma süreci gecikiyor. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için düzenli yürüyüşleri yaşam biçimi haline getirmek büyük ise önem taşıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Feride Ekimler Süslü, "Düzenli yürüyüş, kişinin sağlığına yapacağı en iyi yatırımlardan biridir" diyor.



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Düzenli yürüyüşler, vücudun oksijeni kullanma kapasitesini artırır, büyük kas gruplarını dinamik ve ritmik olarak çalıştırır. Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için yapılan düzenli yürüyüşler dakikada 6 kalori harcanmasını sağlar. Kilo almayı engelleyerek, vücutta yağ oranının azalmasına yardımcı olur. Yürüyüş kemikleri güçlendirir, kilonun korunmasını, kalp ve akciğer sağlığının kontrol altına alınmasını kolaylaştırır. Kırk yaş ve üstü kişiler mutlaka doktor kontrolünde yürüyüş programlarına başlamalıdır. Hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkları olan kişiler sık sık doktor kontrollerini ihmal etmemelidir.



UZMANINDAN 6 TAVSİYE

Yürüyüş, hafif bir yemekten en az iki saat sonra yapılmalıdır.

Yürüyüş öncesi ve sonrasında bol su tüketilmelidir.

bol su tüketilmelidir. Ağır bir yemek sonrası hızlı ve yorucu yürüyüşlerden kaçınılmalıdır.

Yürüyüş için uygun olan özel tabanlıklı yürüyüş ayakkabıları kullanılmalıdır.

tabanlıklı yürüyüş ayakkabıları kullanılmalıdır. Eğer yürüyüş açık alanda yapılacaksa, mümkünse sabah erken saatler seçilmelidir.

Kilo vermek amacıyla yürüyüş yaparken vücuda naylon, muşamba ve benzeri maddelerin sarılmasının bir faydası yoktur.