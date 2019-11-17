Ünlülerle buluşmanın geliri insanlığı iyileştiriyor

İş insanı ve yaşam koçu Şela Habif ve ekibi ünlüler ve İzmirliler arasında bir iyilik köprüsü kuruyor. Bu köprü ile deneyimler ve birikimler paylaşılırken, geliri de yaralara merhem oluyor

İşkadını ve yaşam koçu Şela Habif, kendi öğrenme ve merak tutkusunu "iyilik köprüsüne" dönüştürdü. Kurduğu sosyal platform Nettalks ile söyleyecek bir sözü olan, birikimleri ve deneyimleriyle ilham veren kişileri İzmirlilerle buluşturdu. Nettalks söyleşilerinin konuşmacıları herhangi bir ücret almıyor, dinleyicilerden elde edilen gelir de çeşitli sivil toplum örgütlerine bağışlanıyor. Şela Habif ile iyilik köprüsünün temellerini nasıl ve en önemlisi neden attığını konuştuk.



Nettalks tam anlamıyla nedir?

Söyleyecek bir sözü olan, farklı bakış açıları sunabilen, birikimleri ve deneyimleriyle ilham veren kişileri, insanlarla buluşturan sosyal bir platform. Aslında bu platform benim, kendimi öğrenme ve yenilenme merakımdan yola çıktı. Konuşmacı ve dinleyiciler arasında köprü kurma, ilham alma ve bilgi paylaşma amacını taşıyor.



Amacınız nedir?

Nettalks'un da iki amacı var. İlki, insanların merak dürtüsünü harekete geçirerek, öğrenme ve kendini geliştirme arzusunu uyandırmak. Toplumda "iyi ki varlar" dediğimiz, etkileme gücüne sahip, alanında başarılı olmuş kişilerle İzmirlileri buluşturmak. İkincisi de her söyleşiden elde edilen gelirin tamamını çeşitli vakıflara bağışlayarak toplumsal bir fayda sağlamak.





DEĞİŞİME TANIKLIK



Herhalde bir sabah kalkıp hadi ünlüleri çağıralım da İzmirliler onları dinlesin diye düşünmediniz. Bu iş nasıl doğdu? İngiliz dili ve edebiyatı mezunuyum ama iş hayatına perakendecilik sektöründe başladım. Bayiliklerini üstlendiğimiz markalarda yöneticilik yaptım. Ardından restoranımızın yönetiminde yer aldım. Network Alsancak'ta da yöneticiliğim devam ediyor. Bu süre içerisinde kişisel gelişim alanında aldığım eğitimlerden beni en çok etkileyeni koçluk eğitimi oldu. İş hayatında mağaza yöneticilerine, sosyal yaşamımda ihtiyacı olanlara koçluk verdikçe bu işteki tutkumu farkettim. Birilerinin yaşamına dokunmak, onların dönüşümüne, değişimine tanık olmak, hikayeleriyle gelişmek benim için çok anlamlı ve değerli. Her günümü öğrenmeye, keşfetmeye, kendimi ve başkalarını geliştirmeye adamayı seçtim.



ÖĞRENME MERAKI



İsim nasıl ortaya çıktı?

İsim aslında Network'ten çıktı. İnsanlar günümüzde sadece gelsin alsın gitsin istemiyor. Bir yere bir amaç için gelmek istiyor. Bir konuşmacı getireyim, bir buluşma sağlansın. Hem biz öğrenelim hem insanlarda öğrenme merakı uyandıralım dedik. Vaktimizi işimize yarayacak, bizi geliştirecek bir şeylere ayıralım derdindeydik. Bunu kar amaçlı yapmayalım, sosyal sorumluluğa dönüşsün diye düşündük. Çıkış noktamız buydu. Derin Mermerci ile başladık. Büyük ilgi gördü.





DİNLEYİCİNİN KARARI



Sosyal sorumluluğa nasıl dönüştü?

Sonrasında kontakt kurduğumuz isimleri 50 kişi için getirmek istemedim, daha büyük bir kitle oluşturdum. Bu şekilde sosyal sorumluluğa dönüştü ve Nettalks doğdu. Tescilini alıp markalaştırdım. Ben dinleyici olarak gelenlere hangi derneğe yapmak istersiniz bağışı diye soruyorum, çünkü bu onların da etkisiyle olan bir destek. Sonuçta konukların hepsi ücretsiz geliyorlar. Herkesin katkı verdiği bir platform. Ekibimdeki 10 kişi de canla başla bunun için koşturuyor.



SEMİNER TADINDA



Bir de işin akademi kısmı var. O nasıl gidiyor?

Evet Nettalks Akademi kısmını koçluk ofisimde yapıyorum. Yirmişer kişi ile sınırlı oluyor. Yaşamın her alanından resim, sanat, felsefe, müzik gibi alanlardan belli başlı isimleri davet ediyorum. Seminer tadında oluyor. Ama tabiki bu daha profesyonel, genel kişiler emeklerinin karşılığını alıyor.



MAYISTA SAHNEDEYİZ



Bir de tiyatro kurdunuz. İlk gösterim ne zaman?

Bu Nettalks öyle bir şey oldu ki çatı gibi, altından birçok enteresan bacak çıkabiliyor. Mesela bu tiyatro o bacaklardan biri. 14 kişiden oluşuyor. Sibel Erdenk muazzam bir öğretmen. Hepimiz amatörüz. Mayıs ayında gösterimimiz var, çalışmalara başladık.Tiyatronun şöyle bir avantajı var fazla oynayıp daha fazla kişiye ulaşabilmeyi planlıyoruz. Mayıs ayında sahnede olacağız.

NİHAN YARKENT İNCE