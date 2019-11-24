30 yıldır aynı sokakta lezzet servisi yapıyor

Pasta yapımı ve dekorasyonu konusunda ABD'de eğitim alan Rain Pastanesi'nin sahibi Nermin Alabağ, 40 yıldır hazırladığı eşsiz pasta ve özel ürünlerle hizmet veriyor.

Pasta yapımı ve dekorasyonu konusunda ABD'de eğitim alan Rain Pastanesi'nin sahibi Nermin Alabağ, 40 yıldır hazırladığı eşsiz pasta ve özel ürünlerle hizmet veriyor. 18 yaşlarında arkadaşlarının doğum günleri için pasta, mantı hazırlayan Nermin Alabağ, 1981 yılında tezgahtar olarak girdiği Bonjour Pastanesi'nde kısa sürede ilgisi ve becerisi sayesinde pasta yapmaya başladı. 1989 yılında Rain Pastanesi'ni kurduktan sonra ABD'nin Atlanta Georgia'da bulunan Wilton Enstitüsü'nde pasta dekorasyon, şeker ve çikolata yapımı üzerine eğitim gördü. Alabağ, bugüne kadar ünlü pastane ve otellerde çalışan 40 elemanı sektöre kazandırdı. Aynı yerde 30 yıldır pasta yapan Nermin Aladağ, sık sık yurt dışına giderek pasta sektöründeki yenilikleri yakından takip ediyor. Alabağ, "Çikolata, krem şanti, jöle, boya ve kalıpları yurtdışından alıyorum. Sürekli kendimizi geliştirmek zorundayız. İnternet üzerinden yurt dışındaki yenilikleri de takip ediyorum" dedi.