Bu filmleri merakla bekliyoruz

Sinema severlerin merakla beklediği filmlerin vizyona gireceği tarihler belli oldu. Önümüzdeki aylarda ve yeni yılda beyaz perdenin en başarılı yapımlarını yine drama ve uyarlama filmleri oluşturacak.

JUMANJI: THE NEXT LEVEL (13 ARALIK 2019)

Jake Kasdan'ın yönettiği, başrollerini Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas, Awkwafina, Danny DeVito ve Danny Glover'ın paylaştığı Amerikan fantastik-macera filmi. 2017'de vizyona giren 'Jumanji: Welcome to the Jungle' filminin devamıdır.



THE IRISHMAN (20 ŞUBAT 2020)

Martın Scorsese'nin yönettiği, senaryosunu Steven Zaillian'ın yazdığı ABD yapımı biyografik suç filmi. Charles Brandt'ın 'I Heard You Paint Houses' adlı kitabından uyarlanan filmde Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Anna Paquin, Bobby Cannavale ve Ray Romano yer alıyor.



THE LAUNDROMAT (27 ARALIK 2019)

Steven Zoderbergh'in yönettiği, 2019 ABD biyografik komedi-drama filmi. Meryl Streep, Gary Oldman, Antonio Banderas, Jeffrey Wright, David Schwimmer, James Cromwell ve Sharon Stone'un rol aldığı film, Panama gazeteleri skandalı üzerine kuruluyor.



MARRIAGE STORY (25 OCAK 2020)

Noah Baumbach'ın yazıp yönettiği Amerikan komedi-drama filminde Adam Driver, Scarlett Johansson, Laura Dern, Alan Alda, Ray Liotta, Julie Hagerty ve Merritt Wever rol alıyor. Filmde evli bir çiftin New York'tan Los Angeles'a uzanan boşanma hikayesi konu ediliyor.



1917 (10 OCAK 2020)

Sam Mendes'in yönettiği, Mendes ve Krysty Wilson-Cairns tarafından ortak olarak yazılan yeni bir İngiliz- Amerikan savaş filmi. George MacKay, Dean- Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq ve Benedict Cumberbatch filmde rol alıyor.



STAR WARS 9 (20 ARALIK 2019)

J. J. Abrams tarafından yazılıp yönetilen 2019 yapımı ABD uzay operası filmi. Yıldız Savaşları üçlemesinin son filmidir. Vizyon tarihi 20 Aralık 2019 olan yapımda Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o ve Domhnall Gleeson rol alıyor.



TAVŞAN JOJO (31 OCAK 2020)

Chrıstıne Leunens'in 'Caging Skies' adlı romanından uyarlanan, Taika Waititi'nin yönettiği ABD yapımı hiciv filmi. Roman Griffin Davis, annesinin tavan arasında bir Yahudi kızı sakladığını öğrenen genci oynuyor. Diğer oyuncular Rebel Wilson, Stephen Merchant ve Alfie Allen.



A HIDDEN LIFE (7 ŞUBAT 2020)

Mıchael Dieqvist ve Bruno Ganz ile final performanslarında August Diehl ve Valerie Pachner'ın başrol oynadığı, Terrence Malick'in yönettiği drama filmi, Avusturyalı bir çiftçi ve II. Dünya Savaşı'nda Naziler için savaşmayı reddeden Katolik Franz Jagerstatter'in hayatı anlatılıyor.

