Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır'ın kızı Dr. Esra Çalışır aynı okulda okuduğu Dr. Hasan Basri Kaplan ile Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde düzenlenen bir törenle dünya evine girdi.
Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır'ın kızı Dr. Esra Çalışır aynı okulda okuduğu Dr. Hasan Basri Kaplan ile Karşıyaka Zübeyde Hanım Nikah Evi'nde düzenlenen bir törenle dünya evine girdi. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kıydığı nikâhta nikah şahitliklerini İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcısı Kazım Arapoğlu yaptı.
ERCAN AKGÜN
Karşıyaka Kaymakamı Çalışır’ın mutlu günü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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