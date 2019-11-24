Ünlüler onlardan asla kaçamıyor

4 genç adam... En büyük merakları İzmir’e gelen ünlülerle fotoğraf çektirip sosyal medyadan paylaşmak. Bunun için ünlülerin sosyal medyada paylaşımlarını takip edip kaldıkları oteli buluyor, lobide kamp kuruyorlar

Ekranların ve sosyal medyanın ünlüleriyle bir araya gelip fotoğraf çektiren İzmirli 4 genç, farkında olmadan kimsenin elde edemediği bir arşive sahip oldu. Oyuncu, şarkıcı, manken, modacı, yazar, yapımcı, sunucu, futbolcu ve blogger gibi popüler mesleklerin sevilen isimleriyle fotoğraf çektirip kendi sosyal medya hesaplarında paylaşan Hakan Demirhan, Ahmet Berkay Mermer, Doğukan Çiftçi ve Yağızcan Duva, bu sayede normal hayatta ulaşamadıkları kişilerle yan yana olup sohbet etme fırsatı da yakaladı. Konserler, film galaları, defileler, söyleşi ve imza günleri gibi etkinliklere katılıp kimi zaman kulislerde bekleyen kimi zaman da havaalanında tur atan 4 genç, bazen de fotoğraf çektirebilmek için otellerin lobisinde saatlerce kamp kurdu. Çektirdikleri fotoğraf ve videoları, Instagram, Facebook, Whatsapp, Twitter ve Youtube sayfalarında paylaşan gençler, çevrelerindeki yakınları tarafından kıskanılırken, ünlülerin gerçek fun kitlesinin de takdirini kazandı.





"KENDİMİ AYRICALIKLI HİSSEDİYORUM"



Doğukan sen ne kadar zaman önce başladın çekimlere?

2 yıldır bu işin içerisindeyim. Arkadaşım Hakan Demirhan'ın Instagram sayfasında sürekli ünlülerle fotoğraflar paylaştığını görünce ona özendim ve kendisine mesaj atarak merak ettiklerimi sordum. Sağolsun bana çok yardımcı oldu ve isteğimi geri çevirmedi. Ünlü kişilerle olan yerlere beni de götürdü.



Sen ilk kiminle fotoğraf çektirdin hatırlıyor musun?

İlk gördüğüm ünlü Ebru Gündeş'ti. Çok heyecanlandım. Kuliste kendisiyle fotoğraf çektirince de çok mutlu oldum. Sonrasında ünlülerle fotoğraf çektirme konusunda ilgim arttı.



Sendeki çekim sayısı nedir?

150'den fazla ünlüyle çekim yaptırdım.



Onlarla fotoğraf çektirmek nasıl bir duygu?

Çok keyifli ve ayrıcalıklı. Aslında benim de müziğe ilgim var. Ses eğitimi alıp ileride o ünlülerin arasında yer almayı çok istiyorum.





EN ÇOK RAP'ÇİLERE İLGİM VAR



- Yağızcan senin başlangıcın nasıl oldu?

6 ay önce arkadaşımın arkadaşı aracılığıyla bir film çekimine figüranlık yapmak için gittiğimde, sevdiğim oyunculardan Uğur Çavuşoğlu ile karşılaştım. İlk çekimim onunla oldu.



- O günden sonra devamı geldi sanırım.

Aynen. O günden sonra da İzmir'e gelen ünlülerle fotoğraf çektirme merakım başladı.





ARŞİVİNDE 700 ÜNLÜ VAR



Şu anda mesleğin nedir Hakan?

Oyunculuk sektörünün içindeyim, figüranlık yapıyorum. Bu sayede ünlüler hakkında daha çok bilgi edindim ve onlara karşı ilgim arttı. Birçok oyuncu meslekle ilgili bana yardımcı olmaya çalışıyor. Böylelikle kendimi de geliştirebiliyorum.



Ünlülerle fotoğraf çektirmeye ne zaman başladın?

Fotoğraf çektirme merakım 5 senedir var.



Kaç kişiyle çekimin oldu?

Bugüne kadar 700'e yakın ünlüyle fotoğraf çektirdim.



Onlarla çekim yapacağın zaman ne diyorsun?

Fotoğraf çektirmeden önce, yanlarına gidip ilk olarak kendileriyle tanışıyorum, sonra da onlarla fotoğraf çektirmek istediğimi söylüyorum. Kabul ederlerse çektiriyoruz, etmezlerse de daha sonrası için sözleşip çektiriyoruz. Çok nadiren sözünü tutmayanlar oluyor.



Çektirmek istemeyenlerin cevabı ne oluyor?

Genelde "İşimiz var, uçağı kaçırıyoruz veya araba trafikte kaldı" gibi bahaneler sunuyorlar.



Yakın çevren bu duruma bir şey diyor mu?

Beni kıskanan çok insan var. Özellikle akrabalarımdan "Bizi de götür, çok kıskanıyoruz" gibi yorumlar geliyor.



Ünlü kişilerle görüşmeye gittiğinizde kulislere kolayca girebiliyor musunuz?

Evet tabi. Hatta onların menajerleri artık bizleri tanıdığı için "Siz yabancı değilsiniz" deyip bizi en sona bırakıyorlar.





"BENİ KISKANIYORLAR"



Ahmet senin fotoğraf maceran başlayalı ne kadar oldu?

3 yıldır fotoğraf çektiriyorum. Selfie yaptığım ilk ünlü ise 3 sene önce Haziran ayında İzmir Atatürk Havalimanı'nda Onur Büyüktopçu oldu.



Senin ünlü listende kaç kişiyle pozun var?

Bugüne kadar 600'e yakın kişiyle fotoğraf çektirdim.



Bu çekimleri yaparken zorlandığın oluyor mu?

Son 2 yıldır ünlülerin korumaları veya mekan güvenliklerinin engellemesi nedeniyle çekim yaparken sıkıntı yaşamaya başladık.



Yakınlarının yorumları nasıl?

Bu kadar ünlüyle selfie çekildiğim için akrabalarım, arkadaşlarım, hatta öğretmenlerim bile kıskanıyor.



İzmir'e gelen bu ünlülerin nerede olduklarını nasıl anlıyorsun?

Hangi otelde konakladıklarını öğrenmek için ya menajerleriyle iletişime geçiyorum ya da sosyal medya üzerinden bulmaya çalışıyorum. Kaldıkları oteli gizli tutan bazı ünlüler, otelin herhangi bir yerini veya manzara fotoğrafını paylaşınca, neresi olduğunu bulabiliyorum. Bu konuda uzmanlaştık artık.

ERCAN AKGÜN