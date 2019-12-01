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Bostanlı’ya yeni soluk

Bostanlı’ya yeni soluk
Giriş Tarihi: 1.12.2019

caddesinde kapılarını açan , canlı müzik performanslarının yanı sıra restoran konseptiyle de konuklarını ağırlıyor.

Karşıyaka Bostanlı Cemal Gürsel caddesinde kapılarını açan Behave Bostanlı, canlı müzik performanslarının yanı sıra restoran konseptiyle de konuklarını ağırlıyor. İşletmeciliğini Atabey Arslan'ın üstlendiği mekan, gençlerin keyifli zaman geçirdiği, özellikle hafta sonları eğlencenin merkezi olmaya aday. Atabey Arslan "Müzik direktörlüğünü Emrah Göktaş'ın (Dj Bey) yaptığı Behave sadece hafta sonu değil, tüm hafta boyunca farklı DJ'lerin performanslarını sergileyip misafirlerinin beğenisine sunuyor" diye konuştu.

Arslan yeni sürpriz konuklar ve canlı performanslarla İzmirlileri ağırlamaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi.

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