İzmir’de bir ilki gerçekleştirerek atlı spor kulübü ile protokol imzalayan Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi artık atlı terapi hizmeti vermeye başlayacak. Uygun görülen hastalar terapi merkezine yönlendirilecek
TOLGA TEKİN
İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi ile İzmir Atlı Spor İhtisas Kulübü arasında 'Atlara Dokun, Hayata Dokun' proje protokolü imzalanarak 'Hippoterapi' yöntemine dikkat çekildi.
Devlet hastanesinde atla terapi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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