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Devlet hastanesinde atla

Devlet hastanesinde atla terapi
Giriş Tarihi: 1.12.2019

’de bir ilki gerçekleştirerek atlı spor kulübü ile protokol imzalayan artık atlı hizmeti vermeye başlayacak. Uygun görülen hastalar terapi merkezine yönlendirilecek

TOLGA TEKİN

ile İzmir Atlı Spor İhtisas Kulübü arasında 'Atlara Dokun, Hayata Dokun' proje protokolü imzalanarak 'Hippoterapi' yöntemine dikkat çekildi.

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