Sanat ve moda Alsancak’ta buluştu

İzmir’in yardımsever ismi Ferah Sancak’ın moda ve sanatı buluşturan yeni mekanı Hich Concept Alsancak’ta açıldı. Alsancak’ta düzenlenen davete iş dünyasının yanı sıra cemiyet hayatının ünlü isimleri katıldı

Türkiye'nin önemli tasarımcılarını bir araya getiren Hich Concept, zamansız stilleriyle geçmişten bugüne, bugünden de geleceğe taşınacak özel ürünlere ev sahipliği yapıyor.

Ferah Sancak'ın tasarımlarını yaptığı altın ve pırlanta takıların yanı sıra ünlü isimlerin tasarımları Hich Concept'te yer alacak. Hich Concept için ünlü modacı Ertan Kayıtken, "Ertan Kayıtken For Hich" isimli özel bir koleksiyon hazırladı. Siren Ertan'ın zarif çizgilerinin günlük stile yanması Siren Ertan İstanbul çanta koleksiyonu ve elegan tarzını kendi markasına yansıtan Ebru Akel Sancak'ın Akel's by Ebru Akel ürünleri de Hich Concept'in müşterilerine sunduğu tasarımlar arasında.

İlhamını Gaziantep'in geleneksel kumaşı kutnudan alan Kutnia tasarımları da Hich Concept'te yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra birçok ünlü tasarımcının eserleri ve koleksiyonu Hich Concept'te müşterilerin beğenisine sunuluyor.