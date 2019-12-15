Osmanlı’nın ilk raylarında yolculuk

BASMANE’DEN başlayan Anadolu’nun ilk demir yolu hattı, uygun maliyetle seyahat yapma imkanı sunarken Ege’nin doğal güzelliklerini de görme imkanı sağlıyor.

Aydın bölgesinde üretilen sanayi ve ticari malların İzmir Limanı'na ulaştırılarak yurt dışına çıkması amacıyla 1866'da hizmete açılan 130 kilometre uzunluğundaki tarihi İzmir,Aydın demiryolu hattında 153 yıldır tren sesi duyuluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndan (TCDD) edinilen bilgiye göre, Osmanlı, Avrupa'da buhar gücünün demir yollarında kullanılmaya başlanmasından 26 yıl sonra 1856'da demir raylarla tanıştı. Türk demiryolu serüveni, bir İngiliz şirketine verilen imtiyazla 163 yıl önce ilk demiryolu hattı olan 130 kilometrelik İzmir-Aydın hattının temelinin atılmasıyla başladı. Anadolu'nun ilk demiryolu hattı olan ve Aydın yöresinde üretilen sanayi ile ticari malların İzmir limanına ulaştırılması için 1866'da faaliyete başlayan İzmir-Aydın demiryolu hattı günümüzde yolcu taşımacılığında önemli bir görev üstleniyor. Yapımı 7 Haziran 1866 tarihinde tamamlanarak hizmete giren İzmir-Aydın hattı 1935 yılında millileştirilerek Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na devredildi.

10 BİN KİŞİ TAŞIYOR

TCDD Taşımacılık AŞ tarafından işletilen trenler söz konusu hatta günlük ortalama 10 bin yolcu taşırken hatta hafta içi 46, hafta sonu ise 48 sefer yapılıyor. Tarihi İzmir- Aydın demiryolu hattı güzergahında 15 durak bulunuyor. Yolcu treni Basmane-Torbalı kısmında ortalama 1 saat, Torbalı-Aydın kısmında ise ortalama 2 saatlik aralıklarla işletiliyor. İzmir Basmane'den başlayan tarihi demiryolu hattı, yolculara uygun maliyetle seyahat yapma imkanı sunuyor. Yolcular ayrıca sefer sırasında ören yerleri Ege'nin doğal güzelliklerini de görme imkanı buluyor.