Ruhunuzun gençliğini bakışlarınıza yansıtın

Son zamanlarda popülaritesi hızla yükselen göz kapağı estetiği de birçok kişinin tercih ettiği bir ameliyat haline geldi. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Önder Karaaslan, göz kapak cerrahisi/estetiği hakkında aydınlatıcı açıklamalarda bulundu. İzmir'de son iki yıl içinde 700'e yakın başarılı göz kapağı ameliyatı yapan Doç. Dr. Önder Karaaslan, bu ameliyatla ilgili bilinmeyenleri Yeni Asır'a anlattı...

Son zamanlarda popülaritesi hızla yükselen göz kapağı estetiği de birçok kişinin tercih ettiği bir ameliyat haline geldi. Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Önder Karaaslan, göz kapak cerrahisi/estetiği hakkında aydınlatıcı açıklamalarda bulundu. İzmir'de son iki yıl içinde 700'e yakın başarılı göz kapağı ameliyatı yapan Doç. Dr. Önder Karaaslan, bu ameliyatla ilgili bilinmeyenleri Yeni Asır'a anlattı...

■ Göz kapaklarındaki sarkma, bollaşma ve deri fazlalığının sebebi nedir?

Yerçekiminin etkisine bağlı olarak ve beraberinde insan bağ dokusunun yaşla birlikte esnekliğini kaybetmesinin en bariz sonuçlarından birisi de alt ve üst göz kapaklarında yaşanmaktadır. Özellikle deri ve bağ dokusu genetiği yatkın olan bireylerde gençlik döneminde sıkı ve gergin olan kapaklarda, yaşın artmasıyla birlikte gevşeme, sarkma, torbalanma, deri fazlalığı sık karşılaştığımız durumlardır.

ERKEK VE KADINDA

■ Hastalar neden göz kapağında bir işlem ihtiyacı hissediyor?

Göz kapağı cildinde oluşan sarkma ve torbalanma, sadece göz çevresini değil, tüm yüz yaşını 'ileri' gösterdiği gibi, hem erkek hem kadınların ciddi bir kozmetik problemi olarak modern insan psikolojisi üzerinde olumsuz bir etken şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Ancak tek problem görüntü/ kozmetik değildir. Sarkmanın ve deri fazlalığının aşırı olduğu hastalarda görüş alanı da kısıtlanabilmektedir. Bu tür hastaları kozmetik sebeplerden ziyade fonksiyonel bir gerekçe ile ameliyat ediyoruz.

■ Hasta grubu sıklıkla gençler mi yaşlılar mı?

Genç hastalarımız genellikle 'kozmetik' gerekçe ile ameliyat oluyorlar. Çoğu zaman üst göz kapağına yapılan makyajın katlanması bile bir başvuru gerekçesi olabiliyor. Oysa yaşlı hasta gurubunun geliş sebebi biraz daha farklı. Bu ameliyat ileri yaşlarda genellikle 'kozmetik' amaçla yapılmaz. Sıklıkla ileri yaş gurubu hastalarda tıbbi olarak bu ameliyatın yapılması fonksiyonel açıdan zaruret gösterir. Çünkü yaşlılarda deri fazlalığı bazen görmeyi engelleyecek derecede aşırı olabilmektedir. Bu durumda hastanın görüş alanının rahatlatılması adına fonksiyonel olarak bu durumun tedavi edilmesi şarttır.

DERİ FAZLALIĞI

■ Blefaroplasti ne demektir?

Göz kapağının cerrahi olarak modifikasyonunu belirtir. Göz kapağı estetiği (cerrahi literatürde karşılığı 'blefaroplasti'), çoğu hastada üst - bazı hastalarda ise alt göz kapaklarının görünümünü gençleştirmek için uygulanan cerrahi bir işlemdir. Deri fazlalığı sıklıkla üst göz kapağında meydana geldiğinden göz kapağı estetiği sıklıkla üst kapakta, gerek olduğu durumlarda ise alt kapakta veya her ikisinde de yapılabilir.

■ İşlem zor mu?

Tek başına üst göz kapağı estetiği işlemi lokal anestezi altında gerçekleştirilebilir. Üst göz kapağı ameliyatı süresi ortalama 30-40 dakikadır. Çıkarılacak deri ve kas miktarına hasta otururken yapılan çizim ile karar verilir. Ayakta yapılan çizim ve planlama doğrultusunda fazlalık olan tüm kas ve deri dokusu çıkarılır. Kapaklardaki yağ yastıkçıklarına yapılan küçültme işlemi de bazen gerekli olur.

■ Tamamlayıcı prosedürler var mı?

Bağ dokusu genetiği yatkın olan hastalarda kaşlarda ve alındaki düşüklük de göz kapağı düşüklüğüne eşlik edebilir. Bu durumda estetik olarak daha kötü bir görünüm söz konusudur ki, bu durumda alın germe yahut kaş kaldırma gibi diğer prosedürler de blefaroplasti prosedürü ile birlikte gerçekleştirilebilir. Tamamlayıcı bir diğer işlem olan 'botoks' uygulaması yapılırsa, yüzün üst yarısında ciddi bir gençleştirme sağlamak mümkün olabiliyor.

CİDDİ BİR GENÇLEŞME

■ Göz kapağı ameliyatlarını toparlayacak olursak?

Sonuç olarak, göz kapaklarının yaşını gençleştirmek veya göz kapaklarından dolayı oluşan fonksiyonel görme problemleri gidermek isteyen hastalar için göz kapağı estetik cerrahisi, gözlerinizi çevreleyen alanı gençleştirmek adına bir can simidi işlem olarak son yıllarda oldukça popülarite kazandı. Yapılan cerrahi müdahalenin nispeten basit ama etkili olduğu toplum içerisinde kulaktan kulağa yayıldıkça kendinde de benzer şikayetin mevcut olduğunu belirleyen insanlar, göz kapağı cerrahisi ile uğraşan doktorlara ulaşıyor.