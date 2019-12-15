Yapay zeka kraliçesinin sanat aşkı

GENÇ GİRİŞİMCİ Melda Akın, yapay zeka ve optimizasyon alanındaki başarılarından sonra şimdi de heykelleriyle Türkiye’yi yurt dışında temsil ediyor. Melda Akın, Dubai Art Nights sanat etkinliğine katılan ilk Türk oldu

Girişimcilik ve yaratıcılık zaman içinde bir yaşam biçimine dönüşebiliyor. Sürekli yeninin ve daha iyinin peşinde olma isteği, kendinizi farklı alanlarda bulmanıza neden olabiliyor. Yapay zeka ve teknoloji alanındaki kadın girişimcilerden Melda Akın, sanatta da yenilik ve yaratıcılık peşinde koşarak buna iyi bir örnek oldu. Ortadoğu'da yapay zeka tekniklerini kullanarak optimizasyon, planlama ve tahminleme konularında hizmetler sunan Akın, iş hayatındaki başarılarının ardından sanat çalışmalarıyla da Türk kadınını dünyada temsil ediyor.

İLERİ TEKNOLOJİ

Şubat ayında düzenlenen 2. Suudi Uluslararası Nesnelerin İnterneti Sergi ve Konferansı'nda Suudi kadınlarına yapay zeka ve makine öğrenmesi hakkında eğitim veren ülkedeki ilk kadın olan Melda Akın, Türk kadını adına uluslararası arenada önemli bir ilke imza atmıştı. Ekim ayında ise ortağı olduğu Dimension14 isimli yapay zeka ve optimizasyon şirketi ile Womena tarafından Ortadoğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki en iyi kadın kuruculu 8 teknoloji startup'ı arasına seçilen Akın, ileri teknoloji firmasına sahip genç bir Türk kadını olarak sanatıyla da adından söz ettiriyor.

TUTKU VE ÖZGÜRLÜK

2016 yılında hobi olarak başladığı heykel yapımını geliştirerek dünya çapında sergilere davet edilen Melda Akın'ın yaptığı heykeller, önce Türkiye'de, ardından ABD'nin New York şehrinde, 18 Kasım'da ise Dubai'nin en önemli sanat etkinliklerinden olan Dubai Art Nights'ta sergilendi. Tutkunun Kanatları (Alas De Passion) ve Özgür Kadın adını verdiği bronz heykelleri ile Dubai Art Nights'ta sergiye katılan tek Türk olan Melda Akın, heykellerinin Türkiye'deki galeri ve mağazalarda sergilenmesi için de görüşmeler yapıyor.



GELİRİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNE BAĞIŞLIYOR

HEYKEL yapmaya 2016 yılında İzmir'de özel bir atölyede hobi olarak başladığını söyleyen Melda Akın, heykelin, matematik ve estetiğin buluştuğu bir alan olduğuna inanıyor. "Heykel yaparak yoğun çalışma hayatında nefes alıp aklımı dinlendiriyorum" diyen Akın, "Çalışmalarımı çizim olmadan hayal gücümü kullanarak çamurdan yapıp, ardından bronz formuna getiriyorum. Heykellerimin sergilenmesinin yanı sıra satışı da yapılıyor. Satış gelirinin bir bölümünü de yardıma muhtaç çocukların eğitimi için bağışlıyorum" diye konuştu.



"BİR KADIN EN ÇOK ÖZGÜRKEN GÜZELDİR"

YAPTIĞI heykeller hakkında bilgi veren Melda Akın, Dubai Art Nights sanat etkinliğinde sergilenen Tutkunun Kanatları (Alas De Passion) adını verdiği heykelde, insanların kanatları kırık olsa dahi doğru kişiyi buldukları zaman özgürleşebildiğini vurguladığını söylüyor. 'Independent Woman' isimli heykelini ise "Bir kadın en çok özgürken güzeldir" şeklinde açıklayan Akın, heykel ile zorlukların içinde gizli mucizeleri yansıtmaya çalıştığını belirterek, "Rüzgara karşı kırılmadan, dayanabildiğimiz zaman, bu yollar bizi huzura ve özgürlüğe götürüyor" diyor.