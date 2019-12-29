Baba mesleğinde 65 yıllık deneyim

Manisa'nın Kula ilçesinde 65 yıldır ayakkabı tamirciliği mesleğini sürdüren Mehmet Baylan, insanların eskiyen ayakkabılarını tamircilere götürmek yerine artık daha düşük kaliteli ve ucuz ayakkabı almayı tercih ettiklerini söyleyerek eski günleri özlediğini dile getirdi. Kula'da 10 yaşından beri ayakkabı tamirciliği mesleğini devam ettiren 65 yıllık esnaf Mehmet Baylan, "Benim yaşım 76. Yaklaşık 65 senedir ayakkabı tamirciliği yapıyorum. Bu meslek benim baba mesleğim. Fakat son zamanlarda bu el sanatı gerektiren meslek tükenmek üzere. Yeni gelen nesilde çalışmak isteyen gençlerimiz yok. 65 yıldır bu mesleği yapıyorum ve sürdürebildiğim kadar sürdüreceğim" dedi.