Ağaçtan yaptığı eserlerle geçmişe ışık tutuyor

Afyonkarahisarlı Şükrü Koç, evinin çatı katına kurduğu atölyesinde çam ve kavak ağacından yaptığı minyatür eserlerle geçmişi canlı tutmaya çalışıyor.

Afyon Sandıklı'da yaşayan, 2 çocuğundan 2 torunu olan emekli Şükrü Koç, çocukken kendi imkanlarıyla ağaçlara şekil vermeyi öğrendi. Ağaçlara şekil vererek oyuncaklar yapan Koç, büyüdüğünde de hobi olarak boş zamanlarında ahşaptan minyatür eserler yapmaya başladı. Emekli olduktan sonra ise Fatih Mahallesi'ndeki 2 katlı evinin çatı katını atölye haline getirerek çalışmalarına devam etti.

OYUNCAK YAPIYORDU

Bugüne kadar 500'e yakın eser yapan Koç, eserlerinden bazılarını da yakınlarına hediye etti. Şükrü Koç, "Çocukluğumdan bu yana ağaca şekil vermeyi seviyorum. Çocukluğumda oyuncak olarak yapıyordum. Sonra bu şekilde boş zamanlarımı değerlendirmeye başladım. Emekli olunca daha fazla zaman ayırdım. Geçmişi canlı tutmak için çalışma yapmaya başladım. Çam, en çok da kavak ağacı kullanıyorum. Kavak ağacını yontması ve işlemesi daha kolay. Geçmişte tarım aleti olarak kullanılan malzemeler ve yöresel giysiler var. Yenileri herkes biliyor. Ama eskileri benim torun dahil, bilmeyenler var. Bu şekilde geçmişi anlatıyorum. Eşe dosta hediye olarak veriyorum" dedi.

NAİL AZBAY