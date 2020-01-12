Dekorasyon tavanda

Evinizin oluşturan yapı 4 duvar, bir zemin ve bir tavandan oluşuyor. Genellikle evinizi dekore ederken zemin ve duvarlar düşünülür tavan ise pek önemsenmez ancak bu yıl tavanlar da ön plana çıkmaya başladı. İşte 2020’nin tavan dekoru trendleri...

Evinizin oluşturan yapı 4 duvar, bir zemin ve bir tavandan oluşuyor. Genellikle evinizi dekore ederken zemin ve duvarlar düşünülür tavan ise pek önemsenmez ancak bu yıl tavanlar da ön plana çıkmaya başladı. İşte 2020'nin tavan dekoru trendleri...

KAĞITLARI KULLANIN

"DUVAR dekorasyonu" denildiğinde aklınıza çerçeve, tablo, ayna, raf gibi dekoratif ürünlerin yanı sıra duvar kâğıdı ve boya da geliyor. Hem duvarların temiz ve bakımlı görünmesini sağlayan hem de dekorasyona büyük katkıda bulunan duvar kâğıtları ve boyaları, artık tavanları da bol bol renklendiriyor. Eğer duvarlarda ve tavanda duvar kâğıdından ya da boyadan yardım almak istiyorsanız uygulayabileceğiniz farklı kombinasyonlar var. Dilerseniz duvarlarınızda kullandığınız duvar kâğıdı modelini ya da boyasını tavanınızda da tercih edebilirsiniz, ama bunun çok durağan bir etki bırakabileceğini unutmamalısınız. Daha farklı ve dikkat çekici bir görsellik istiyorsanız tercihinizi, tavanda farklı bir duvar kâğıdı veya boya rengi tercih etmekten yana kullanabilirsiniz.



YENİ GÖZDE PARKELER VE AYNALAR

FARKLI malzemelerle oluşturulan tavan dekorasyon modelleri, yaratıcılığın izlerini taşıyor. Örneğin geçmişte sadece zeminde kullanılan parkeler artık hem duvarlara hem de tavanlara uygulanıyor. Parkeleri uygulamanın zor olduğunu düşünürseniz ahşap ya da taş görünümlü paneller size yardım etmeye hazır. Buna ek olarak tavanı tamamen ayna ile kaplama trendi de gün geçtikçe daha çok evde uygulanıyor.



TAMAMLAYICISI AYDINLATMA

HEM işlevsel hem de görsel bir rol üstlenen aydınlatma ürünleri ile tavan dekorasyonunuzu farklı bir boyuta taşıyabilirsiniz. Tavanda kullanabileceğiniz avize, sarkıt ya da spot gibi aydınlatmaları duvarlarda aplik, odanızda ise lambader ve abajur gibi ürünlerle tamamlayıp oda dekorasyonunu daha hoş bir hale getirebilirsiniz.



BASKI VE EFEKTLER TAVANDA

AHŞAP, kumaş, cam... Hobi boyalarını pek çok alanda uygulayabilir ve aynı zamanda keyifli zaman geçirirken dilediğiniz ürünü güzelleştirebilirsiniz. İşte, hobi boyalarını kullanabileceğiniz alanlar biri de tavanlarınız! Duvar dekorasyonunda pratik bir uygulama için tercih edilen hobi boyaları ve efekt fırçaları ile tavanınızı ev dekorasyonunuza uygun bir şekilde yenileyebilirsiniz!



KARTONPİYER VE ASMA TAVAN MODASI GEÇMİYOR

TAVANLARI süslemek için farklı modellerden yardım alınarak uygulanan kartonpiyerler sayesinde özellikle tavan ile duvarın birleştiği bölge ve tavan göbeği (aydınlatma ürünlerinin yer verildiği alan) hareketlendirilebiliyor. Tavan dekorasyonu fikirleri arasında oldukça popüler olan kartonpiyerin dışında özellikle modern dekorasyonu benimsemiş evlerde asma tavan uygulaması da çokça yapılıyor. Ayrıca asma tavanlar, gizli aydınlatmalar yapılmasını sağlayarak da evlerin şıklığını katlıyorlar; belirtmeden geçmeyelim!