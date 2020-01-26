Denizli’nin davulcu babası

30 yıldır çeşitli büyüklükte ve farklı kullanım amaçlarına hizmet eden davullar üreten Halil Çoban Denizli’nin tek ustası

Denizli'de yaşayan 63 yaşındaki Halil Çoban, 30 yıldan bu yana manda ve keçi derisi kullanarak davul yapıyor. 'Davulcu Baba' lakabıyla anılan Çoban, yaptığı davulların tamir ve bakımlarını da yapıyor.



1 GÜNDE 3 TANE ÜRETİYOR

25 yıl Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nda görev yaptığını, lisede eğitim görürken de okul bandosunda olduğunu anlatan Halil Çoban, "Denizli'de 40 yıl önce davul tamiratına 30 yıl öncede davul imalatına başladım. Denizli'de benim gibi sadece davul üretimi yapan yok. İzmir'de iki usta daha olduğunu biliyorum. Mehter takımı davullarından, çocuk davuluna, taraftar davulundan, müzisyenlerin davuluna, okul bandolarının davullarından, Ramazan davullarına kadar birçok davulun imalatını, tamir ve bakımını yapıyorum. Gelen siparişe göre bir günde üç davul üretebiliyorum. Davulun yanında bendir, davul ve tef imalatı da yapıyorum" dedi.



BÜYÜKLERDE MANDA DERİSİ

Davulları, gürgen, ceviz ve kontrplaklardan imal ettiğini anlatan Çoban, "Kullanılacak yere göre manda veya keçi derisi kullanıyorum. Mehter takımlarındaki büyük davullarda mutlaka manda derisi kullanılır. 40-50 yıl önce patlayan davulların tamiratını yapacağımızda bir gün önceden keçi derilerini ıslar, ertesi günü bu ıslanmış derileri patlayan davulların tamiratında kullanırdık. Şimdi özel işlenmiş derileri kullanıyoruz. Müşterinin isteğine göre davullara ışık da ekleyebiliyoruz" dedi.



YURT DIŞINA DA GÖNDERİYOR

DAVULLARININ yurt dışından da rağbet gördüğüne dikkat çeken Çoban, "Yurt dışından bana internet üzerinden ulaşıp sipariş veriyor. Gelen siparişlere göre hazırladığım davulları kargo ile sahiplerine gönderiyorum. Bu güne kadar Almanya, Hollanda, Fransa, İtalya, Bosna Hersek'te yaşayan Türk asıllı müzisyenlere onlarca davul yapıp gönderdim. Aynı zamanda Mehter takımlarına hocalık öğreticilik de yapıyorum" dedi

SEBAHATTİN ALP