Oscar’ın renkleri

Dünyanın en prestijli sinema ödülleri olarak kabul edilen Oscar’ı kazanan oyuncular saymakla bitmez. Ancak bunların arasında kimi özellikleriyle öne çıkan öyle isimler var ki, onlar ‘Akademi Ödülleri’ denilince ilk akla gelenlerden...

Bette Davis

AMERİKALI sinema oyuncusu 1908'li Bette Davis, Katherine Hepburn ve Meryl Streep ile beraber 10'dan fazla Oscar'a aday gösterilen 3 kadından biridir. 1940'ların sonuna kadar Amerikan sinemasındaki saltanatını sürdüren güzel aktris, 1936'da 'Dangerous' ve 1939'da 'Damgalı Kadın' filmlerinde Oscar'ın 'En İyi Kadın Oyuncu' ödüllerine layık görüldü



Marlon Brando

ABD'Lİ efsane oyuncu Marlon Brando, ilk kez 1955'te 'Rıhtımlar Üzerinde' filmindeki rolüyle Oscar'ı aldı. 1973'te 'Baba' filmiyle ikinci kez kazandığı ödülü ise Kızılderililere yapılan soykırımı protesto etmek amacıyla reddetti. Ödül törenine kendi yerine gönderdiği Kızılderili asıllı kadın oyuncu Sacheen Littlefeather, ünlü aktörün ödülü reddettiğini bir konuşmayla açıkladı



Daniel Day-Lewis

62 yaşındaki İngiliz aktör, 3 kez 'En İyi Erkek Oyuncu' dalında Oscar'ı kazanan tek oyuncudur. 1990'da 'Sol Ayağım', 2008'de 'Kan Dökülecek' ve 2013'te 'Lincoln' filmlerindeki olağanüstü performanslarıyla ödülleri toplayan sanatçı, 'Babam İçin', 'New York Çeteleri' ve 'Phantom Thread' filmlerindeki oyunculuğuyla da Oscar'a aday gösterilmişti.



Jack Nicholson

OSCAR'A en fazla aday gösterilen erkek oyuncu olan 82 yaşındaki ABD'li efsane aktör, 1976'da 'Guguk Kuşu' ve 1998'de 'Benden Bu Kadar' filmlerindeki başarısıyla 'En İyi Erkek Oyuncu'; 1984'te 'Sevgi Sözcükleri' filmindeki rolüyle ise 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' Oscar'larını kazandı. Nicholson toplamda ise 12 kez Akademi Ödülleri'nde aday gösterildi.



Ingrid Bergman

ÜÇ Oscar kazanan 1915 doğumlu İsveçli aktris Ingrid Bergman, 7 kez aday gösterildi. Bergman, korku sinemasının İngiliz yönetmeni Alfred Hitchcock filmleriyle yıldızlaştı. 1945'te 'Işıklar Sönerken' ve 1957'de 'Çarın Kızı' filmlerinde 'En İyi Kadın Oyuncu'; 1974'te ise 'Şark Ekspresinde Cinayet' filminde 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' Oscar'ını kaptı.



Luise Rainer

1910 doğumlu Alman sinema oyuncusu Luise Rainer, 1936 yılında 'The Great Ziegfeld' ve 1937 yılında 'The Good Earth' filmlerindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu Akademi Ödülü'nü üst üste kazanmış ilk oyuncudur. Rainer aynı zamanda Oscar kazanan ilk ve tek Alman aktristir.



Tom Hanks

DRAM rollerinin ustası olarak bilinen 63 yaşındaki ABD'li aktör Tom Hanks, 1994'te 'Philadelphia' ve 1995'te 'Forrest Gump' filmlerindeki üstün performanslarıyla üst üste iki kez En İyi Erkek Oyuncu dalında Oscar'ı kazandı. Hanks'in en önemli filmleri arasında, Forrest Gump, Philadelphia, Azap Yolu, Er Ryan'ı Kurtarmak ve Yeşil Yol yer alıyor.



Katharine Hepburn

1907 doğumlu ABD'li aktris, 12 kez aday gösterildiği Akademi Ödülleri'nin 4'ünü kazanarak 'En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ı dalında rekor kırdı. 1933'te 'Morning Glory', 1968'de 'Beklenmeyen Misafir', 1969'da 'Kış Aslanı' ve 1982'de 'Altın Göl' filmlerinde heykelciği hemcinslerine bırakmayan Hepburn, tüm zamanların en iyi oyuncuları arasında gösteriliyor.

BÜLENT GÜRLÜK