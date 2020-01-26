Sınırsız hayal gücü Urla’da yaşayacak

İNSTİTUT français İzmir, yaklaşık 4 aydır Fransız sanatçı Bernard Pras'nın, şaşırtıcı bir enstalasyonuna ev sahipliği yaptı. İlhamını Pablo Picasso'nun Dora Maar temalı tanınmış portrelerinden alan ve sanatçının "Dora" adını verdiği eser İzmirlilerden büyük ilgi gördü. Eser 17 Eylül'den bu yana toplamda 13 bin 381 kişi tarafından ziyaret edildi.



GÜNLÜK HAYATTAN

Dora, İzmirlilerle daha uzun süre buluşabilmek adına İnstitut français İzmir'de gerçekleştirilen toplantının ardından Urla'da bulunan K2 Güncel Sanat Merkezi'ne aktarıldı. Eser mayıs ayından itibaren K2 Urla Nefes Alanı'nda yeniden hayat bulacak.





Eserin oluşturulma tekniği "anamorfik illüzyon tekniği" nedir?

Bernard Pras: Anamorfik illüzyon tekniği ile oluşturulan eserlere belirli bir noktadan bakıldığında normal, başka bir noktadan bakıldığında ise bozuk halde görülür. Ben de Dora'yı oluştururken İzmir'de günlük hayatta kullanılan, satın alınan ya da geri dönüştürülmüş nesneleri seçip, rastgele yerleştirilmiş izlenimi verdim.



BOYUT VE ANLAM

Neden bu tekniği seçtiniz?

Pras: Ben bu teknikle ressamlardan farklı olarak kullandığım her nesneye belirli bir boyut ve anlam katıyorum. Fikirlerimi yalnızca bir tablo üzerinde anlatsaydım, kendimi sınırlanmış hissederdim. Bu teknikte hayal gücünün sınırı olmuyor.



Eserin atıl nesnelerden oluşması ne ifade ediyor?

Pras: Atıl, bir daha kullanılacağı düşünülmeyen bu nesnelere dokunarak aslında onlara yeniden hayat veriyorum. Bu yolla hem insanların, hem de nesnelerin hislerine dokunduğuma inanıyorum.



Eser ile bağlantılı

Nesneleri toplarken gelişi güzel malzemeler mi seçtiniz yoksa hepsi kafanızda belirlenmiş miydi? Bernard Pras: Aslında her ikisi de. Bazı nesneleri düşünmüştüm, eserle bağlantısı olacak şekilde seçtim. Bazılarını da şekil ve renk olarak uyumlu görüp seçtim. Yani bir liste oluşturup ben bunlarla yapacağım şeklinde olmadı.



5 AYDA OLUŞTU



Dora ne kadar sürede tamamlandı?

Pras: Eseri oluşma süreci fikir bulma aşamasından, eseri ortaya koyulmasına kadar tüm aşamalarıyla bir ayı buldu. Nesneleri topladıktan sonra, kafamda hepsini nereye koyacağımı belirledim, sonraki süreç yaklaşık beş gün sürdü.



TEKNİĞİ VE GÖRDÜĞÜ İLGİYLE BU ŞEHRE YAKIŞIYOR



K2 Güncel Sanat Merkezi'nin kurucu ve yöneticisi Ayşegül Kurtel Dora'nın yeni evini anlattı:



Dora'nın yeni evi "K2 Urla Nefes Alanı" nasıl bir yer, içerisinde neler olacak?

Kurtel: Urla Kuşçular'daki 45 dönümlük ormanlık arazide özel olarak gerçekleştirilen bir sanatçı yerleşkesi projesi. Mayıs ayında açılacak olan bu yerleşkede heykel, seramik ve ahşap atölyeleri, sanatçı konaklama alanları, açık hava sahnesi, mutfak, ekolojik tarım alanı ve çok amaçlı performans salonu gibi ortak yaşam ve üretim alanları bulunacak.



Proje halindeki bir yerleşkede sergilenmek için neden Dora seçildi?

Kurtel: Dora kullanılan tekniğinden, İzmirlilerden gördüğü ilgiye kadar bu düşünceyle çıkılan bir yol için biçilmiş kaftandı. Bu eser, güncel sanat açısından çok değerli bir çalışma. Malzemelerinin hepsi İzmir'den toplanmış malzemeler. Dolayısıyla İzmir'e ait nesnelerden oluşmuş olması bize yakın olmasını sağlıyor.



"Dora" yeniden doğacak

İNSTITUT français İzmir Müdürü Caroline David'e Dora'nın taşınması hakkındaki fikirlerini sorduk.. Caroline David: Dora eserinin İzmir'deki konukluğunun, İnstitut français Türkiye İzmir'den sonra K2 Urla Nefes Alanı'nda devam edecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Eser sergileme süresi bitince, sökülüp yeniden atıl hale gelecekti. Şimdi yok olmayacak, hatta yeniden doğacak.

TOLGA TEKİN