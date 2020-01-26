  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Pazar > Tozlu raflardan tatlı tarifleri

Tozlu raflardan

Tozlu raflardan tatlı tarifleri
Giriş Tarihi: 26.1.2020

İzmirli şef adayı İzel Ayhan, ilk Türk yemek tarifi kitabı Mehmed Kamil’in Melceü’t Tabbahin’deki tatlı tariflerini günümüze taşıdı. 56 tatlının reçetesini çıkaran Ayhan unutulmuş lezzetleri yeniden sofralara getirdi

İzmir'de geçen yıl Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümünde son sınıfa geçen İzel Ayhan, bitirme tezi üzerine çalışmaya başladı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tozlu raflardan tatlı tarifleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN