Tozlu raflardan tatlı tarifleri

İzmirli şef adayı İzel Ayhan, ilk Türk yemek tarifi kitabı Mehmed Kamil’in Melceü’t Tabbahin’deki tatlı tariflerini günümüze taşıdı. 56 tatlının reçetesini çıkaran Ayhan unutulmuş lezzetleri yeniden sofralara getirdi
İzmir'de geçen yıl Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümünde son sınıfa geçen İzel Ayhan, bitirme tezi üzerine çalışmaya başladı.
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