Paçacı Fazıl Usta’dan sifa kaynagı lezzetler

Paçaçı Fazıl Usta Yeni Girne Şubesi İşletmecisi Hakan Onur, birçok hastalığa iyi gelen ve özellikle gelişim çağındaki çocuklara büyük fayda sağlayan paça çorbasının, günün her saatinde sevilerek tüketildiğini söyledi.

Dedesinden gelen lezzetli tarifleri bugün de İzmir ve Diyarbakır'daki restoranlarında müşterilerine sunduklarını dile getiren Onur, "Doğu mutfağının en çok sevilen lezzetlerinin başında paça çorbası geliyor. Paça çorbasını kemik suyunda 16 saat boyunca ağır ateşte kaynatarak pişiriyoruz. Hiçbir katkı maddesi eklenmiyor. Paça çorbası, özellikle gelişme çağındaki çocuklar için son derece faydalıdır. Kemik gelişimine, vücudun kan yapmasına yardımcı olur. İçindeki vitamin ve minerallerle, vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Çocukların yanı sıra; hamileler ve yeni doğum yapanlara, kırık kemiği olanlara da tavsiye edilir. Soğuk algınlığına da iyi gelir" diye konuştu.

ANNE TARİFİ

En büyük sırrının malzeme kalitesi olduğunu da söyleyen Hakan Onur, "Biz etlerimizi Diyarbakır'da taze otlarla yetişen koyunlardan elde ediyoruz. Anneannelerimizin bize evde yaptığı yemeklerin aynısını, biz de müşterilerimize sunmak için çalışıyoruz" dedi. Paçacı Fazıl Usta'nın Diyarbakır Merkez İşletmecileri Muzaffer ve Mustafa Onur da, Doğu mutfağına ait lezzetleri üçüncü kuşak olarak yılladır müşterilerine sunduklarını dile getirdi.



ÇORBA VE ET

Et yemekleri konusunda da iddialı olduklarını dile getiren Paçacı Fazıl Usta Karşıyaka Yeni Girne Şubesi İşletmecisi Hakan Onur şunları söyledi: "Paça çorbası çeşitlerinin yanı sıra, mumbar, şırdan, kaburga dolması, içli köfte, ekşili kuru dolma, tandır, kavurma, haşlama, kış aylarına özel ayvalı kavurma ve çorba çeşitlerimiz çok beğeniliyor. Atom paça ve ekmek üstü paça yemeklerimiz de talep görüyor. Malzemelerimizi özenle seçiyoruz."