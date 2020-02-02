Pürüzsüz cilt için kestane ve süt

Doğal hayata dönüş yapmakta kimse geç kalmadı! Önemli olan bilgi ve bilinç sahibi olmak. Pürüzsüz bir cilt için kestane ve süt maskesi hazırlamak çok basit. Hala doğal pazarlarda kestane bulabilirsiniz. Haşlanmış kestanenin kabuğunu soyun ve içine biraz yoğurt veya süt katın ve uzunca karıştırın. Bir kaç damla da zeytinyağı. Bulamacı bir maske olarak kullanın. Bu maske cildin esnek, taze ve pürüzsüz olmasına yardımcı olacaktır.