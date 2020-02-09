6 saatte Rapunzel’e dönüşmek mümkün!

Kısa saçlarınızdan sıkıldınız ama kaynak da yaptırmak istemiyorsunuz. “Bu saçlar nasıl uzayacak?” diyorsanız size çok eğlenceli ve havalı bir alternatif sunacağım: Afrika örgüsü...

Fazla işlem gören saçlarınız yandı ve kısaltmak zorunda kaldınız ya da benim gibi bir hevesle kısa kestirdiğiniz saçlarınızdan artık memnun değilsiniz... Size 6 saatte upuzun saçlara sahip olmanın, kaynaksız çıt-çıtsız yöntemini anlatacağım. Kısalan saçlarımdan o kadar hoşnutsuzdum ki internette saçlarıma hangi yöntemlerle ek yapabileceğimi araştırmaya başladım.



ZAMANINIZ VAR MI?

Ve aradığım şey karşımdaydı: Afrika örgüsü... 10 santimetrelik saça bile Afrika örgüsü uygulanabileceğini öğrendiğimde havalara uçtum. Kısa saçlarımdan kurtulacaktım. Artık ben de upuzun saçlarımı sağa sola savurabilecektim. Sentetik ek saçlar saçınıza örülerek uygulanıyor. Tabii ince ince örüldüğü için biraz zaman alıyor, 6 saat kadar! Ama sonunda uzun ve güzel saçlarınız olacağını düşününce pek de gözünde büyümüyor insanın saatler...

BOYA MI, O DA NE!

Afrika örgüsünün uzun saçlar dışında başka avantajları da var; mesela saç rengini değiştirmek için boyaya ihtiyaç olmaması gibi. Dilediğiniz renkte sentetik saçı seçebilirsiniz. Kendi saçınız sentetik saçın içinde kaybolup gideceği için hiç zahmete girmeden sarışın, esmer ya da kızıl saçlı olabilirsiniz. Gelelim bir başka avantajına; sabah işe gitmeniz veya bir randevuya yetişmeniz gerekiyor. Saçlarınız her daim yapılı olduğu için giyim ve makyaja daha fazla zaman ayırabileceksiniz. Denizden çıkarken şekil verme ya da kabarma derdi yok. 3-4 aylık kullanım süresi boyunca saçınız şampuandan başka madde ve işlem görmeyeceğinden daha sağlıklı uzayacak. Bu konuda 6 yıllık tecrübeye sahip Kargart Studio'nun işletmecisi Ahmet Altın, kadınlara uzun saçın en zahmetsiz kullanımını sunduklarını söyledi. Son birkaç yıldır Afrika örgüsü, su dalgası ve rastaya olan ilginin arttığını belirten Ahmet Altın, Afrika'ya özgü her türlü saç modelini uygulayabildiklerinin altını çizdi.

ÇALIŞANLAR DA AFRİKALI

Yapılan saçın kullanımının kişiye bağlı olduğunu belirten Altın, "Bize gelen müşteriler, 3 ay sonra bir daha geldiği için saçlarından memnun olduklarını anlıyoruz. 6 senedir böyle farklı bir sektörde ayakta kalabiliyorsak bu, müşterilerimizin memnuniyetinden kaynaklanıyor" dedi. Alsancak'ta hizmet veren Kargart'ta çalışanlar da Afrikalı. Afrikalı kadınların ellerinden çıkan bu muhteşem saçlara sahip olmak için sadece 6 saatinizi ayırmanız yeterli.

HACER ÖNOĞLU ÜLGER