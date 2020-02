Derin denizlerin sessiz kahramanları

Sessiz ve derinden... Türk denizaltıcıların sloganı bu. Her türlü tehlikeye karşı Türk karasularında her zaman nöbetteler. Akdeniz'deki en büyük denizaltı filosuna sahip olan Türk Deniz Kuvvetleri, preveze, ay ve gür sınıfı olmak üzere toplam 12 denizaltı ile Nato'nun en etkin vurucu gücü konumunda. Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'nda Bulunan TCG Çanakkale Denizaltısı kapılarını Yeni Asır'a açtı.

İLETİŞİM KESİLİYOR

Onlar karanlık sularda sürekli gizli takipteler. Deniz dibindiler ama kulaklarıyla her yerdeler. Donanmanın gözbebeği denizaltılar her an teyakkuz durumundalar. Aksaz Deniz Üs'sü Akdeniz ve NATO'nun en büyük donanması konumunda. İşte donanmanın en gelişmiş gür sınıfı denizaltılarımızdan birisi TCG Çanakkale, Aksaz Deniz üssü komutanlığında bulunan o filonun en modern denizaltılarından biri. Denizaltının açık sulara çıkması ile tüm kapakları kapatılıyor. Ardından santral ve manevra dairelerinin koordinesinde dalış için hazırlıklar yapılıyor. Dalışla birlikte denizaltı içerisinde günlük yaşam da başlıyor. Personelin internet, televizyon ve radyo yayını gibi iletişim imkanları denizaltı içinde tamamen kesiliyor. Dış dünya ile iletişim sadece telsiz aracılığı ile sağlanıyor. TCG Çanakkale denizaltısının boyu 62 metre, 6 metre genişliğe ve 5 metre yüksekliğe sahip. Denizaltının içi de büyük oranda dolu. 45 kişilik mürettebata yalnızca 150 metrekare alan kalıyor. Denizaltında en büyük sorunlardan birisi de kısıtlı yaşam alanı, bunun dışında da yatakhaneler geliyor. 45 personel için 27 yatak bulunuyor.

YATAK VARDİYASI

Bu yüzden sıcak yatak denilen bir uygulama geliştirilmiş. Bu yataklarda 6 saatlik vardiyalarla değişim sağlanıyor. İki aya yakın hiç yakıt ikmal etmeden seyredebilen denizaltıda tüm personeli için sadece 2 lavabo, 2 tuvalet ve 1 duş bulunuyor. Bu kısıtlamalara rağmen denizaltında dinlenme alanları ile bir mutfak bulunuyor. Ocak, fırın ve buzdolabı gibi tüm gereçler bu küçük alanda yer alıyor. Gemide günde 3 öğün yemek çıkıyor. Penceresiz yüzlerce metre derinlikte seyir halinde. Denizaltıda normal koşullarda gece ve gündüzün ayırt edilmesi mümkün değil.

SU VE HAVA BİLE KISITLI

Denizaltıda günlük yaşamın en önemli parçası ise görev. TCG Çanakkale'nin torpido kovanları dolu ve mürettebatı savaşa her zaman hazır. Görevini başarıyla tamamlayan mürettebat gün sonunda limana dönüş için denizaltıyı yeniden su yüzeyine çıkarıyor. Limana giren denizaltı dikkatli bir şekilde iskeleye bağlanıyor. Son halat atılıp, son bağlantı da yapıldığında görevini başarıyla yerine getiren mürettebat denizaltıyı terk ediyor. Denizaltıcılar su ve hava dahil her şeyin kısıtlı olduğu bir ortamda aylarca su altında kalıyor.

VURAL EFECİK