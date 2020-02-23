Dezavantajları 12’den vurun

Son 30 yılda hayat fazlasıyla hızlandı. Teknoloji işimizi kolaylaştırırken nedense hiçbir şeye vakit ayıramaz duruma geldik. Oysa ki bizden önceki neslin yapması gereken çok daha fazla iş vardı çünkü teknoloji yardımı almıyorlardı. Ancak çağın insanlarının en büyük sorunlarından biri zamanı planlayamamak, diğeri ise bağımlılıklar. Yapılan araştırmalar modern insanın günde en az 3 saatini sosyal medyada 3 saatini de internette surf yaparak harcadığını gösteriyor. Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "7den 70'e Bağımlılıkla Mücadele" isimli bir proje başlattı. Gençlerin bağımlısı olduğu konuların başında da teknoloji geliyor. Buca Milli Eğitim Müdürlüğü'nün bağımlılıkla mücadele projesindeki branşlardan biri de dart... Halk Eğitim destekli bu eğitimler okulları da kapsıyor. Dart, Buca'da öyle bir hal almış ki, İzmir'de bu konudaki merkez haline gelmiş. Türkiye şampiyonalarına kadar çıkan liseli gençlerin hepsi şimdi milli sporcu olmak için çalışıyor. Bağımlılığı, kötü alışkanlıkları ve dezavantajları 12'den vurmaya başlamışlar.

TURNUVALARDA İZMİR

Uğur Köktaş, Bülent Sarıgül, Ümit Altın, Dorukhan Kalyoncu ve dart sporuna kapılarını açan Doruk Spor Kulübü Başkanı Bülent Kalyoncu bu sporu ve bu spora gönül veren gençleri öyle sahiplenmişler ki onları milli sporcu olacaklarına inandırmışlar. Bu inanç onları Türkiye şampiyonası kürsüsünde 2'nciliğe kadar yükseltmiş. Bu yetenekli çocukların tek eksiği ise onları maddi olarak destekleyecek bir güç.

BU YIL KATILIM ARTTI

İzmir'de bu konuda tek lisanslı sporcu yetiştiren kulüp olduklarını dile getiren Doruk Spor Kulübü Başkanı Bülent Kalyoncu, "Biz mümkün olduğunca çocuklara lisans çıkarttırıp federasyonun belirlediği turnuvalara götürüyoruz. Bu yıl, bölge turnuvalarına İzmir'den 7 tane okul Türkiye Şampiyonası'na katılacak. Geçen seneye kadar 1 veya 2 okul katılıyordu. Bu sene 7'ye çıktı" dedi.

KUMBARA YETMİYOR

Antrenör Uğur Köktaş, "3 yıl önce Doruk Spor bizlere kapılarını açtı. Küçük bir salonla başladık ve şimdi salonu büyütmeyi düşünüyoruz. Günde 1 lira attığımız bir kumbaramız var. Türkiye Şampiyonları'na gideceğimiz zaman durumu iyi olmayan çocukların giderlerini karşılıyoruz. Bir sponsor arayışı içerisindeyiz, çocuklarımız çok başarılı" dedi. Bülent Sarıgül de ellerinde cevher gibi yetenekler olduğunu belirterek şunları söyledi: "4 boardla başlamıştık, şu an sığamıyoruz. Bir board 700 lirayı buluyor. Bu yoğunlukta çalışılan bir yerde boardları en fazla 1 sene kullanabiliyoruz. Tek hedefimiz, milli takıma sporcu yetiştirebilmek."

İDEAL YAŞ 12



Antrenör Dorukhan Kalyoncu 12 yaşın altındaki çocuklarda tehlikeli olabileceğini belirterek, "Sivri materyallerle çalışıldığı için, kendisini bilmesi gerekiyor. Güvenlik konusunda da eğitim veriyoruz. Bu spor için 5. sınıftaki çocuklar ideal" dedi.

İYİ ATIŞTAN ÇOK, İYİ HESAP GEREKTİRİYOR

Oyuncunun puanlanmaya başlayabilmesi için, attığı dartın, oyun tahtasının ikili bölgesindeki dış çember telinin içinde, oyunun niteliğine uygun yere isabet etmesi gerekir. Bitirme atışı ancak atılması gereken puan sağlanır (sayıdan düşmeli oyunlarda) veya kapatılması gereken alanlar ve sayılar kapatılırsa (sayı ve alan kapatmalı oyunlarda) ve yazıcı tarafından onaylandıktan sonra dartlar toplanırsa atış geçerli sayılır. Bitirişi yapan oyuncu oyunun ya da maçın galibi olarak ilan edilir. Bir maç ya da oyunlara bölünmüş bir set, setlere bölünmüş bir maç , 3'lü, 5'li, 7'li.vb gibi oyun prensibinde oynanır.



ŞANS DEĞİL ZEKA OYUNU OLDUĞUNU KANITLADI

Dart sporunun ortaya çıkışının 1500'lere dayandığı, bugünkü halini ise 19. Yüzyılın sonlarında aldığı söyleniyor. Dartın spor olarak kabul edilmesi, oyuncularının daha düzenli ve örgütlü bir şekilde faaliyet göstermesi ise 20. Yüzyılın başlarından itibaren gerçekleşiyor. 1908'de İngiltere'de publarda şans oyunlarının yasaklandığı bir dönemde, bir pub sahibi olan Anakin'in dartı bir şans oyunu olarak mekanında oynatıyor olmasından dolayı mahkemeye verilmesi ve bunun üzerine Anakin'in mahkemede kurdurduğu bir dart tahtasına atışlar yaparak bunun bir şans değil beceri ve antreman işi olduğunu kanıtlaması ile mahkemenin düşmesinin darta bakış açısını geniş ölçüde değiştirdiği görülüyor. Dart sporu dünyada, özellikle 1970'lerden itibaren hızla gelişen bir spor dalı olarak biliniyor.

BURCU ILGIN